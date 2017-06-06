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06.06.2017 14:22
6 Комментариев

Офшорный след на Гагарина

Готовность вложить 13 миллиардов в ЖК на Гагарина не обрадовали, а насторожили Смольный. В поисках собственника «Фонтанка» изучила список Forbes и увидела школу управления «Сколково».
Офшорный след на Гагарина
Проект "Студии 44"

На рынок жилой недвижимости Петербурга вышла никому не известная компания АО «Главинвестпроект Северо-Запад». Зарегистрирована в Москве, арендует у ФСК «ЕЭС» участок на проспекте Юрия Гагарина и планирует построить на нем жилой комплекс бизнес- и комфорткласса. Чиновников и депутатов смутило происхождение фирмы и стопроцентный иностранный капитал. Смольный взял паузу, а «Фонтанка» тем временем выяснила, что собственник этого кипрского офшора может значиться в составленном Forbes списке богатейших людей России.

Проект жилого комплекса разбудил членов городской комиссии по землепользованию и застройке, заседание которой состоялось 5 июня. Сомнения были настолько серьезными, что решение вопроса решили отложить. Суть была в просьбе разрешить строительство жилого комплекса с условно допустимой высотой 80 метров, при разрешенных сорока.

Но вопросы у главы комиссии, вице-губернатора Игоря Албина вызвала вовсе не высота, а непонимание того, кто вообще собирается строить дома на петербургской земле.

«И здесь мы полностью поддерживаем его позицию, – заявила «Фонтанке» член КЗЗ, депутат Оксана Дмитриева. – Вопрос-то в том, что непонятно, а с кем вообще мы имеем дело? Не пойми откуда взявшиеся компании, каждая с капиталом в десять тысяч. А потом будут обманутые дольщики, кто это будет решать? Кроме того, никаких обременений у застройщика нет, он не должен строить никакие социальные объекты, потому что земля-то в собственности ФСК «ЕЭС».

На основании чего вы делаете выводы

Заявитель АО «Главинвестпроект Северо-Запад» и застройщик ООО «Бизнес-Сити» рассказали Смольному такое, что не очень впечатлило. Согласно документам, представленным в КЗЗ и имеющимся в распоряжении «Фонтанки», у первой компании в штате 15 человек, у второй — 20. Уставной капитал — по 10 тысяч у каждой. С происхождением ООО «Бизнес-Сити» все более или менее ясно: учредитель и генеральный директор — Жумагуль Тураровна Абдиева. Она же, согласно данным системы СПАРК, – генеральный директор ООО «Группа компаний «Лидер», известного, в частности, небоскребом «Лидер Тауэр» на площади Конституции. Совладельцем компании в СМИ называют Александра Некрасова, коммуниста, депутата Госдумы от КПРФ, зампреда комитета Госдумы по энергетике.

Имеет отношение к «Лидеру» и другой депутат — тоже коммунист, парламентарий ЗакСа Александр Рассудов (с 2007 года сотрудничал с компанией «ГК «Лидер Групп», где с 2015-го занимал пост председателя совета директоров, отвечая за стратегические вопросы развития). Сейчас, по его словам, он всего лишь владеет долями в компании, которые переданы в доверительное управление. «Я не имею права заниматься операционной деятельностью или занимать оплачиваемые посты, но, слава богу, меня никто не может лишить моей собственности, в том числе долей участия», – заявил «Фонтанке» коммунист. На вопрос о том, является ли ООО «Бизнес-Сити» «дочкой» ГК «Лидер», депутат ответил коротко: «Без комментариев. Я не знаю, на основании чего вы делаете выводы, каких слухов и домыслов».

Тем не менее, как сообщила Оксана Дмитриева, господин Рассудов присутствовал на заседании КЗЗ, где обсуждался проект жилого комплекса на Гагарина. Судя по имеющейся у «Фонтанки» записи, человек с голосом, очень похожим на голос коммуниста, рассказывал членам комиссии, почему ФСК «ЕЭС» заинтересована в проекте: «Это устаревшее сетевое хозяйство. ФСК вложила достаточно значительные средства, чтобы создать в обмен новое сетевое хозяйство… и по договоренности с городом вначале подразумевалось, что все эти заказы ФСК производит с учетом того, что потом эта территория может быть вовлечена в хозяйственный оборот».

Участок для будущего строительства расположен на территории бывшей Чесменской подстанции недалеко от пересечения улиц Гагарина и Типанова. По словам Дмитриевой, еще в прошлом году прежний состав КЗЗ согласился на изменение зоны застройки на этом участке. Сейчас здесь значится зона ТД1-1_1 —  то есть деловая с разрешением жилой застройки для плотно застроенных территорий, что для этого участка «явная натяжка», замечает депутат.

Проект "Студии 44"

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Собственники кипрские, виргинские, панамские

Происхождение заявителя проекта – АО «Главинвестпроект Северо-Запад» – крайне заинтересовало членов КЗЗ. «Интересные такие вопросы выясняются… ФСК организовывает компанию на Кипре со 100-процентным иностранным капиталом. Значит, наши денежки от абонентов уходят туда, в офшор, через эту компанию, вы это хотите сказать?» – спросил депутат ЗакСа Алексей Ковалев.

«Фонтанка» попыталась найти собственников загадочной фирмы. Судя по документам, о которых говорилось выше, 100% этой компании принадлежит «Листпойнт Инвестментс Лимитед». По данным СПАРК, к кипрскому офшору ведут следы ликвидированного ООО «Главинвестпроект», которое было зарегистрировано в Новосибирске. Однако, если свериться с данными островного Департамента регистрации и официальной ликвидации компаний, собственность на офшор принадлежит двум другим компаниям. Это Isiola LTD, зарегистрированная на Виргинских островах, и кипрская же Sonan Limited. Причем в списке владельцев последней значится Андрей Раппопорт.

Фамилия Раппопорт известна каждому, кто хоть сколько-нибудь знает о положении дел в российском электросетевом бизнесе. Андрей Натанович занимает 87-е место из двухсот богатейших людей России по версии Forbes. Его состояние оценивается примерно в $1,1 млрд. Согласно открытым данным, в 2004-2008 годах – член правления ОАО РАО «ЕЭС России», в 2002—2009 годах – председатель правления ОАО «ФСК ЕЭС», в 2012-2013 годах – первый заместитель и советник главы ОАО «Роснано» Анатолия Чубайса. Согласно данным СПАРКа, Раппопорт — бывший член советов директоров более чем десятка региональных электросетевых компаний. На данный момент занимает должность председателя координационного совета Московской школы управления «Сколково».

Любопытно, что в базе данных офшорных компаний Offshore Leaks также обнаруживается Andrey Rappoport – с офшором Garissa Ltd. Информация была обнародована в мае 2016 года консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), которые, помимо Раппопорта, еще 15 россиян назвали миллиардерами с панамскими офшорами, а всего в их базе несколько тысяч российских граждан.

Кстати, и второй собственник кипрской «Листпойнт Инвестментс Лимитед», Isiola LTD с Виргинских островов, тоже фигурирует в тех же панамских бумагах.

Николай Кудин,
Елена Зеликова,
Ксения Клочкова,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Справка:

Проект жилого комплекса у пересечения Гагарина и Типанова был выполнен «Студией 44» Никиты Явейна и одобрен Градсоветом в декабре 2016 года. Хаотичной окружающей застройке «авторы противопоставили строгую симметричную композицию из двух высотных зданий-арок в виде буквы «П» и расположенного за ними огромного каре», пишет портал archi.ru. По словам Никиты Явейна, источником вдохновения для него послужило творчество петербургских архитекторов, уехавших в Москву. Общая площадь зданий — более 234 тысяч кв. м, в том числе — 124 тысячи кв. м жилья бизнес- и комфорткласса. На верхних этажах домов-«арок» разместят пентхаусы, в нижнем этаже расположится местный «Гостиный Двор» и фитнес-центр. На небольшой пьяцце между наружными и внутренним корпусами соорудят каскадный фонтан.


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комментарии пользователей (6)
***
6 июня 2017 г. 16:41
Дабл-Пи.
Папазол
6 июня 2017 г. 16:40
OmegaJuice:
Вообще забавно выглядят коммунисты-буржуи.
zuganov_lenin
Папазол
6 июня 2017 г. 16:38
какие-то очередные чудовищные "сундуки" на Гагарина планируются...
nuga
6 июня 2017 г. 16:37
Всё никак не нажрутся!Жить им бедненьким негде?Всё строят и строят жирные коты!Не город,а каменный мешок и людей,как тараканов!Сейчас хоть легче-брались в свои сараи дачи гетто!
OmegaJuice
6 июня 2017 г. 14:48
Вообще забавно выглядят коммунисты-буржуи.
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