Арест Риэлити Ли Виннер и дело о кибератаках на США

06.06.2017 15:06

Согласно докладу АНБ, в прошлом году ГРУ осуществило кибератаку на поставщика программного обеспечения, использующегося при голосовании в США. В этом деле российским спецслужбам якобы помогала 25-летняя Риэлити Ли Виннер. 3 июня она была арестована. Подробнее об этой истории рассказываем в эфире [Фонтанки.Офис].