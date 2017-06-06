(812) 416 77 77 телефон прямого эфира
06.06.2017 15:06
Арест Риэлити Ли Виннер и дело о кибератаках на США
Согласно докладу АНБ, в прошлом году ГРУ осуществило кибератаку на поставщика программного обеспечения, использующегося при голосовании в США. В этом деле российским спецслужбам якобы помогала 25-летняя Риэлити Ли Виннер. 3 июня она была арестована. Подробнее об этой истории рассказываем в эфире [Фонтанки.Офис].
На связи со студией интернет-канала – заведующая сектора внешней и внутренней политики США, Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Виктория Журавлёва и телеком-блоггер, директор в компании "Freeely Wi-Fi Russia", которая занимается разработкой телеком-обрудования и софта, Михаил Климарев:
Подробнее читайте в материале "Фонтанки" "Новый «сноуден» США – снова женщина".
Аудиоподкаст эфира:
А самые классные видео вы можете получать с помощью нашего канала в Telegram
-
Lentainform
-
MarketGid News