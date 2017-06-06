ФСБ решает вопрос об задержании членов саентологической церкви Петербурга после обысков

После изъятия документов по уголовному делу об экстремизме могут быть задержаны несколько членов петербургской организации саентологов.

Как сообщила 6 июня пресс-служба регионального управления ФСБ, ряд ключевых фигурантов дела установлен. Решается вопрос о мере пресечения дня них. В спецслужбе уточняют, что изъятие документов и предметов, «подтверждающих преступный характер деятельности данной религиозной группы», проходит не только в главном офисе саентологов на улице Бабушкина, но и в квартирах членов международной организации.

Все мероприятия проводятся в рамках ранее возбужденного уголовного дела о незаконной предпринимательской деятельности членами религиозной группы «Саентологическая церковь Санкт-Петербурга».

«В ходе расследования данного уголовного дела, а также проведения оперативно-разыскных мероприятий выявлены факты, свидетельствующие об осуществлении с позиций указанного объединения экстремистской деятельности, которая выражена в виде возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства», – отмечают в пресс-службе.

Как уже рассказывала «Фонтанка», ранее обыски в рамках дела проводились в Подмосковье, где находится головной офис компании. Там изымали финансово-хозяйственную документацию.