Мантуров: Малоимущие получат 10 тысяч рублей на продуктовые карточки

В рамках программы продовольственной помощи малоимущие россияне могут получить около 10 тысяч рублей в год. Об этом во вторник, 6 июня, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Предварительные расчеты, которые мы проводили с коллегами, — примерно это около, по году я бы сказал, около 10 тысяч рублей. Примерно 10 тысяч рублей за год на человека», — цитирует Мантурова "Лента.ру" со ссылкой на РИА Новости. Министр добавил, что выплаты на карты будут проводиться ежемесячно.

В конце мая в Минсельхозе сообщали, что талоны на продукты получат 19 миллионов россиян. В апреле замглавы Минпромторга Виктор Евтухов отмечал, что проект обойдется государству в 300 миллиардов рублей, поэтому запустить его раньше 2018 года не удастся из-за нехватки бюджетных средств.

Как писала "Фонтанка", в феврале Минпромторг России установил список продуктов, которые граждане смогут приобрести по банковским картам в рамках адресной продовольственной помощи. «Предполагается, что по данной карте можно будет купить практически любые отечественные продукты питания, кроме алкогольной и табачной продукции и прочих «вредных» продуктов», — отметили в пресс-службе ведомства.

В министерстве уточнили, что в список продуктов, которые можно будет купить по банковским картам, вошли хлебные продукты, в том числе мука, крупы, макаронные изделия, картофель, овощи и бахчевые, свежие фрукты, сухофрукты, сахар, соль, питьевая вода, яйца, растительное масло, мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукты, молоко и молокопродукты.

Также в список внесены саженцы, семена и корма для сельскохозяйственных животных, что особенно актуально для сельского населения.