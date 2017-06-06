Из-за куражившегося эксгибициониста в «Галерее» добавят камер

Следственный комитет по Петербургу поставил на вид гендиректору «Галереи» несовременные камеры наблюдения после того, как в одном из магазинов к подростку приставал мужчина. Проморгавшей его охране «погрозили пальцем».

Как сообщает 6 июня пресс-служба ведомства, внимание на систему безопасности ТРК на Лиговском проспекте обратили из-за уголовного дела о развратных действиях в отношении несовершеннолетней. Оно было возбуждено после того, как 28 сентября прошлого года в примерочной одного из магазинов мужчина продемонстрировал девочке 12 лет свои гениталии.

Следователи пришли к выводу, что система видеонаблюдения в «Галерее» не соответствует современным требованиям безопасности: камер недостаточно, секторы обзора выбраны неверно, а из-за низкого качества записи преступника практически невозможно опознать.

Генеральному директору ТРК предписано устранить причины и условия, благоприятствующие преступлениям. Систему видеонаблюдения будут модернизировать. По данным СК по Петербургу, деньги на это выделят в следующем году. Пока же просмотревших эксгибициониста охранников наказали дисциплинарно.