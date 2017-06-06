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06.06.2017 12:41

На Гражданском пенсионеры выпрыгнули из окна над горящей квартирой

Квартирный пожар тушили в ночь на 6 июня в пятиэтажке Калининского района Петербурга. Соседи сверху, спасаясь от дыма, прыгнули со второго этажа.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о пожаре в доме №15/3 по Гражданскому проспекту поступило в половине двенадцатого ночи. В двухкомнатной квартире вспыхнула кухня и одна из комнат, огонь распространился на 17 квадратных метров.

К тушению привлекли 12 человек личного состава и три пожарных расчёта. Полностью работы закончили в два часа ночи.

По данным «Фонтанки», из окон второго этажа самостоятельно выбрались мужчина 78 лет и женщина 68 лет, которая при неудачном прыжке сломала ноги. По предварительной информации, обоих увезли в больницу, угрозы жизни и здоровью нет. Их квартира располагалась над погорельцем. По всей видимости, пара испугалась сильного дыма, хотя огонь им не угрожал.

Жители соседних квартир отметили, что пламя вырывалось из окон на первом этаже, а в парадной из-за дыма с трудом можно было дышать. По словам очевидцев, пожарные приехали очень быстро.


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