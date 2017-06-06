Клиенты Банка «Санкт-Петербург» могут открыть счета дистанционно

Такая возможность доступна в интернет-банке i2B для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Клиенты, имеющие действующий расчетный счет, могут открыть второй и последующий счета без посещения офиса банка. Новая услуга делает взаимодействие с банком еще более оперативным и экономит ваше время. Теперь можно дистанционно, без необходимости самостоятельно собирать документы, открыть расчетный счет в рублях РФ или в иностранной валюте, а также карточный счет, если нужно воспользоваться корпоративной картой.

Для этого достаточно отправить через интернет-банк i2B заявление на открытие счета, заполнив минимум полей: тип и валюту счета. Сообщение об открывшемся счете с его номером, номером и датой договора клиент увидит в интернет-банке. Также он получите смс-уведомление.

Со всеми возникающим вопросам можно обращаться в Контактный центр по тел.:

8 (812) 332-78-78 (Санкт-Петербург и Ленинградская область), 8 (495) 228-38-38 (Москва),

8 (4012) 997-000 (Калининград). Или оставить заявку на сайте.

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