Клиенты Банка «Санкт-Петербург» могут открыть счета дистанционно

Еще
13:51 06.06.2017
Пришлите свою новость!
13:47
Шойгу проверил, как модернизируют завод, выпускающий баллистические ракеты для подлодок
13:42
В первом квартале в Петербурге побиты рекорды ввода элитного жилья
13:38
На Лёни Голикова во время испытаний забил гейзер
13:32
Песков прокомментировал слова Пенса о российской угрозе
13:27
У россиян на границе с Финляндией за выходные изъяли 222 кг продуктов
13:21
В Госдуме задумались об общероссийском проекте реновации‍
13:10
Петербуржец разбил руками чужой «Мицубиши» на глазах у полиции
13:05
Мантуров: Малоимущие получат 10 тысяч рублей на продуктовые карточки
13:04
ФСБ решает вопрос об задержании членов саентологической церкви Петербурга после обысков
12:56
Из-за куражившегося эксгибициониста в «Галерее» добавят камер
12:41
На Гражданском пенсионеры выпрыгнули из окна над горящей квартирой
12:20
Люди в форме отобрали у петербуржца в Москве семь миллионов
12:16
Курсанта Военно-медицинской академии задержали со 155 пакетиками наркотика
12:13
Петербургские автозаводы приостановят работу на лето
12:04
Яхтенный мост закрыт до Кубка конфедераций
11:59
Трамп попросил Тиллерсона наладить отношения с Россией
11:53
В Финляндии будут судить россиянина, доставившего в страну 60 нелегалов
11:47
ВТБ24 начал продажу нового выпуска гособлигаций для населения
11:36
ГУ МВД: О сбоях в выдаче международных прав петербуржцев предупреждали
11:32
EKE приобрела площадку под девелопмент на Лиговском
11:26
«Гражданский проспект» открыт после проверки
11:22
Интерпол нашел вербовщика из Таджикистана в Петербурге
11:17
WikiLeaks объявил награду за разоблачителя информатора СМИ
11:06
Чехия приостановила прием беженцев по квоте ЕС
10:47
У Казанского собора вспенился фонтан
10:42
Замминистра Украины предложил ввести диктатуру в стране
10:34
Метро «Гражданский проспект» закрыто на вход и выход
10:31
При столкновении легковушки с самосвалом на "Скандинавии" погибла женщина
10:23
ФСБ проводит обыски в Саентологической церкви Петербурга
10:16
ВКС доложили Шойгу об обнаружении «всех ракетных пусков»
10:06
В Институте Бехтерева сокращают ставки, а с ними и зарплаты
10:00
В больницу Петербурга попал Герой России с миллионами и картой Сирии
09:49
Вице-президент США назвал Россию одной из главных угроз для мира
09:41
На "Нарве" водитель "Оки" погиб после встречи с самосвалом
09:33
Москва не стала платить €11 млн взноса в Совет Европы
09:25
Наина Ельцина назвала лихие 90-е «святыми»
09:17
Финская полиция объявила охоту на нетрезвых водителей
09:09
Названы регионы РФ, жители которых чаще страдают от ожирения
09:01
На Богатырском попался дилер с дорогим наркотиком в перчатке
08:53
Полиция спасала петербуржца от окровавленного соседа с ружьем
08:45
С Литейного моста в Неву упал бородатый мужчина
08:37
На Бабушкина педофил напал на мальчика
08:29
В Зеленогорске нашли гараж с арсеналом с историей
08:21
WikiLeaks: Клинтон знала о поддержке Катаром террористов
08:13
Российские авиаперевозчики понесли убытки на 10 млрд
08:05
Эксперты ждут нефть по $60 на фоне конфликта вокруг Катара
00:41
Полиция отпустила всех задержанных по делу о теракте в Лондоне
00:27
В Стокгольме злоумышленники обстреляли полицейский патруль
00:16
Запрещённое в РФ ИГ взяло ответственность за захват заложника в Мельбурне
00:04
СМИ США: Катар дал миллиард долларов террористам
05/06
Более 30 беженцев из Ракки погибли из-за удара коалиции США
05/06
Саудовская Аравия закрыла офис катарского телеканала Al Jazeera
05/06
Большинство американцев не поддержали решение Трампа по климату
05/06
Россия выиграла у Венгрии
05/06
Интервью Путина в программе Sunday Night посмотрели 6,1 млн американцев
05/06
Капремонт Храповицкого моста оценили почти в 62 млн рублей
05/06
Цены на нефть снижаются
05/06
Слуцкий назвал себя новым футбольным проектом Абрамовича
05/06
Apple представили новый iMac, iPad и умную колонку
05/06
В доме на Джамбула рядом с Hovard Palace отрезали газовые трубы
05/06
Стрелком в Орландо оказался бывший военнослужащий США
05/06
Путин поговорил с Эрдоганом о Катаре
05/06
В Адмиралтейском районе построят две школы
05/06
«Северная верфь» построит в Петербурге завод с превышением допустимой высоты
05/06
Полиция Британии назвала имена двух лондонских террористов
05/06
В метро еще три станции оснастят системой видеонаблюдения за 140 млн рублей
05/06
Госстройнадзор выдал ТКК разрешение на второй участок частной трамвайной сети
05/06
Смольный одобрил еще три храма и церковно-приходскую школу
05/06
На Рощинской появится новый каток
05/06
Избивший актера из «Улиц разбитых фонарей» задержан
Предыдущие новости
Архив материалов
Деньги Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
06.06.2017 12:26

Клиенты Банка «Санкт-Петербург» могут открыть счета дистанционно

Клиенты Банка «Санкт-Петербург» могут открыть счета дистанционно
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Такая возможность доступна в интернет-банке i2B для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Клиенты, имеющие действующий расчетный счет, могут открыть второй и последующий счета без посещения офиса банка. Новая услуга делает взаимодействие с банком еще  более оперативным и экономит ваше время. Теперь можно дистанционно, без необходимости самостоятельно собирать документы, открыть расчетный счет в рублях РФ или в иностранной валюте, а также карточный счет, если нужно воспользоваться корпоративной картой.

Для этого достаточно отправить через интернет-банк i2B заявление на открытие счета, заполнив минимум полей: тип и валюту счета. Сообщение об открывшемся счете с его номером, номером и датой договора клиент увидит в интернет-банке. Также он получите смс-уведомление.

Со всеми возникающим вопросам можно обращаться в Контактный центр по тел.:

8 (812) 332-78-78 (Санкт-Петербург и Ленинградская область), 8 (495) 228-38-38 (Москва),

8  (4012) 997-000 (Калининград). Или оставить заявку на сайте.

Справка о компании ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
06.06.2017 12:26

Клиенты Банка «Санкт-Петербург» могут открыть счета дистанционно

Такая возможность доступна в интернет-банке i2B для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.06.2017 15:08

Платя за метро картами Банка «Санкт-Петербург», можно получить Cash back

10 рублей от суммы поездки в метро, оплаченной на турникете в петербургском метро, вернется в виде cash back при оплате картами Банка «Санкт-Петербург».
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
19.05.2017 17:54

Акционеры Банка «Санкт-Петербург» направили на выплату дивидендов 20% прибыли

18 мая 2017 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на котором были подведены итоги работы Банка в2016 году
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Сбербанк готов участвовать в проекте ЦБ по разработке национальной криптовалюты
С начала года Банк "Санкт-Петербург" идет на рекордные показатели
Криптовалюта бьет рекорды
Евро упал на рубль и 10 копеек
Капитализация рынка криптовалют превысила $30 млрд
Курс доллара упал ниже 56 рублей
Прибыль банка «Санкт-Петербург» по МСФО выросла на 18,2%
Бегство российских денег в Швейцарию ускорилось
У Венесуэлы осталось только 10 миллиардов долларов
Банк России за февраль купил валюты на 88 миллиардов рублей
ФОРА-БАНК отмечает юбилей массово и спортивно
Халява, вкладчик!
Андрей Мовчан: «Рубль – это не совсем валюта»
Население боится – Центробанк не делает
Петербуржцам предложили поиграть в биткоины
Банков нет, счета остались
Как Райффайзенбанк не на ту напал
РОСГОССТРАХ усиливает позиции в регионе по ключевым видам
Равнение на карту
Отмена ипотеки с господдержкой: катастрофы не ожидается
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«Собака.ру» наградила самых знаменитых людей Петербурга

ФСБ решает вопрос об задержании членов саентологической церкви Петербурга после обысков

Финн решил проплыть на SUP-серфе вдоль Финляндии

Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
06.06.2017 12:26
Клиенты Банка «Санкт-Петербург» могут открыть счета дистанционно
Такая возможность доступна в интернет-банке i2B для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.06.2017 15:08
Платя за метро картами Банка «Санкт-Петербург», можно получить Cash back
10 рублей от суммы поездки в метро, оплаченной на турникете в петербургском метро, вернется в виде cash back при оплате картами Банка «Санкт-Петербург».
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
19.05.2017 17:54
Акционеры Банка «Санкт-Петербург» направили на выплату дивидендов 20% прибыли
18 мая 2017 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на котором были подведены итоги работы Банка в2016 году
Банк «Санкт-Петербург»
15.05.2017 12:28
Банк «Санкт-Петербург» начал сотрудничество с «БСС»
Банк «Санкт-Петербург» открыл компании БСС кредитную линию в объеме 500 млн рублей сроком на 2 года с дифференцированными траншами.
03.05.2017 15:23
Банк «Санкт-Петербург» поможет обустроить дачи
Капризы непогоды немного задержали, но не отменили открытие дачного сезона. А сделать свою дачу еще более уютной и комфортной поможет акция Банка «Санкт-Петербург». Она продлится до 30 июня.
«Санкт-Петербург»
26.04.2017 11:53
Банк «Санкт-Петербург» подарил детскому дому спортивный зал
Изначально средства планировали потратить на заказ новогодних корпоративных подарков для партнеров и клиентов. Но затем банк «Санкт-Петербург» принял решение направить средства на благотворительные цели в рамках акции «БлагоДарю».
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
24.04.2017 13:46
Клиенты Банка «Санкт-Петербург» приняли участие в записи альбома Billy’s Band
Необычное мероприятие провели в студии звукозаписи RedWave Банк «Санкт-Петербург» и группа Billy’s Band. Музыканты записали новый альбом в присутствии клиентов банка. Для того, чтобы получить приглашение на запись, молодые пользователи интернет-банка заранее подавали заявки.
20.04.2017 16:30
Банк «Санкт-Петербург» заключил кредитный договор с компанией «Лидер-Инвест»
Банк «Санкт-Петербург» заключил кредитный договор с компанией «Лидер-Инвест»
Банк «Санкт-Петербург»
20.04.2017 15:08
Банк «Санкт-Петербург» стал инвестором компании VeeRoute
Банк «Санкт-Петербург» и консорциум бизнес-ангелов инвестировали более миллиона долларов в развивающуюся высокотехнологичную компанию VeeRoute - разработчика одноименной платформы управления транспортной логистикой в корпоративном сегменте.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
19.04.2017 12:41
Банк «Санкт-Петербург» открыл с партнерами «Центр сделок с недвижимостью»
Современный сервисный центр для риэлторов и их клиентов открылся в Петербурге на наб. канала Грибоедова 6/2.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.