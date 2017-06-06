АО «Эталон ЛенСпецСМУ» присвоен рейтинг на уровне ruA+

02 июня 2017 г. рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) пересмотрело рейтинг кредитоспособности АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в соответствии с новой методологией (вступила в силу 18.04.2017) на уровне ruA+ (что соответствует рейтингу А+(I) по ранее применявшейся шкале). Прогноз по рейтингу – «стабильный».

Агентство отдельно выделило следующие положительные факторы (показатели приведены в соответствии с консолидированной отчетностью АО «Эталон ЛенСпецСМУ» и его дочерних компаний по МСФО):

высокие показатели ликвидности (на 31.12.2016 активы компании с учетом корректировки на качество превышают обязательства в 1,5 раза);

высокие финансовые результаты (по итогам 2016 года рентабельность по EBITDA составила 24,1%);

низкие валютные риски (в долговом портфеле компании отсутствуют обязательства, номинированные в иностранной валюте).

Аналитики агентства также отметили невысокий уровень долговой нагрузки (на 31.12.2016 отношение чистого долга к EBITDA за 2016 год составило 0,78), а также комфортный график погашений долговых обязательств, обусловленный оптимизацией кредитного портфеля в 2016 году (основной объем погашений приходится на 2019 – 2020 гг.)

Помимо этого, рейтинговое агентство в качестве положительных факторов указало высокую степень информационной прозрачности, сильные рыночные и конкурентные позиции АО «Эталон ЛенСпецСМУ», а также высокое качество корпоративного управления и стратегического планирования менеджментом компании.

Среди факторов, оказывающих сдерживающее влияние на уровень рейтинга, агентство указало сложную ситуацию на рынке жилой недвижимости (по мнению агентства отсутствуют предпосылки для существенного увеличения платежеспособного спроса и цен на жилье).

Методика присвоения рейтинга и информация о присвоенном рейтинге размещена на сайте Эксперт РА.

Справка о ГК «Эталон»

