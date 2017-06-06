Люди в форме отобрали у петербуржца в Москве семь миллионов

Столичная полиция проверяет информацию о своих мнимых коллегах, которые пригрозили пистолетом и забрали у жителя Петербурга деньги на покупку квартиры, паспорт и телефон.

Как 6 июня сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел накануне в столице, куда петербуржец приехал, чтобы занять деньги на покупку квартиры. Встреча со знакомым, который передал семь миллионов рублей наличными, состоялась в одном из ресторанов в центре города. Отойти от заведения петербуржец не успел: у выхода его поджидал человек в форме.

Сообщается, что мужчина назвался сотрудником полиции и объяснил потерпевшему, что его сходство с неким разыскиваемым преступником подозрительно. Чтобы развеять подозрения, предложил пройти к автомобилю, где уже сидел пассажир в гражданском. Именно он якобы и приставил к боку потерпевшего похожее на пистолет нечто, когда машина проехала Ленинградский вокзал. Подгоняемый угрозами, петербуржец выскочил на улицу, оставив сумку с наличными в салоне.

Тем же вечером он пошёл знакомиться с настоящей полицией, которая приняла его заявление и проверяет информацию.