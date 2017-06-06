Курсанта Военно-медицинской академии задержали со 155 пакетиками наркотика

Третьекурсника военно-медицинского вуза взяли с крупной партией наркотика. Теперь ему грозит суд.

Как 6 июня стало известно «Фонтанке», задержание произошло еще 30 мая вне территории ВМедА. Предположительно, молодого человека остановил для проверки патруль. В процессе парень повел себя подозрительно и его досмотрели. У третьекурсника нашли 155 пакетиков с наркотиком растительного происхождения.

В Военно-следственном управлении по ЗВО нашему изданию сообщили, что все изъятое направлено на экспертизу. По ее результатам будет решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 228 (незаконное хранение наркотиков) УК РФ.