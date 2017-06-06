Петербургские автозаводы приостановят работу на лето

Петербургские автозаводы объявили график ухода на летние каникулы.

Как 6 июня сообщили «Фонтанке» на заводе Hyundai, в этом году его конвейер будет остановлен на две недели — с 17 по 30 июля. В это время будет производиться техобслуживание оборудования. После этого предприятие продолжит работу по обычному графику – в три смены, пять дней в неделю.

Nissan также уйдет в отпуск на две недели — с 24 июля по 6 августа, в течение которых будет налаживать оборудование и обслуживать строения на территории предприятия. График после каникул меняться не будет — в одну смену, три дня в неделю. Toyota остановит конвейер с 7 до 20 августа. Завод работает пять дней в неделю в две смены.

На предприятии Ford во Всеволожске срок и даты своих каникул традиционно не комментируют. По данным профсоюза, завод не будет работать в течение 28 рабочих дней, начиная с 17 июля. Информации об изменении графика после каникул пока нет. Сейчас завод работает в одну смену пять дней в неделю.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что с начала года петербургские автопредприятия произвели 111 600 машин, что на 40% больше, чем в прошлом году.