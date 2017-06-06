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06.06.2017 12:04
6 Комментариев

Яхтенный мост закрыт до Кубка конфедераций

Пешеходная переправа, соединяющая Крестовский остров и Приморский район Петербурга, закрыта с утра 6 июня. Мост откроют только к началу международного футбольного турнира.

О том, что доступ на мост перекрыт полицией с 10 утра, «Фонтанке» сообщили читатели. По их словам, у входа на Яхтенный дежурит полицейский. Он сообщает всем недовольным, что закрыто «на ремонт» до 17 июня.

Однако в комитете по развитию транспортной инфраструктуры нашему изданию заявили, что все работы на мосту завершены, и к его перекрытию чиновники не имеют никакого отношения.


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Как выяснила «Фонтанка», Яхтенный закрыли по требованию ФИФА и МВД до начала Кубка конфедераций для безопасности. В рамках противодействия терроризму и прочим проявлениям переправу откроют только 17 июня. Помимо моста под пристальным вниманием полиции Петербурга оказались обе футбольные арены – «Петровский» и «Санкт-Петербург».

Справка:

Яхтенный мост – один из восьми объектов, который город строит ради Кубка конфедераций и ЧМ-18, и его возведение – одно из требований FIFA. Пешеходная переправа через реку Большую Невку обеспечит доступ зрителей к стадиону на Крестовском острове. Изначально Смольный рассматривал концессионную модель строительства, однако в итоге переправу в качестве подарка городу возвели  5 крупнейших отраслевых подрядчиков – ОАО «Метрострой», ЗАО «Пилон», ЗАО «АБЗ-Дорстрой», ЗАО «ВАД» и ЗАО «ПО «Возрождение». Общая стоимость — порядка 1,95 млрд рублей. Это самый большой пешеходный мост Санкт-Петербурга (490 метров), его ширина – 17 метров. Официально движение по мосту открыли 27 мая. Ранее в тестовом режиме его использовали для прохода болельщиков на арену «Санкт-Петербург» во время матчей «Зенита».


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комментарии пользователей (6)
vredina
6 июня 2017 г. 13:45
А зачем тогда с помпой откравали раньше времени? Ну и открыли бы 17-го. И с какого перепуга ФИФА распоряжается использованием объектов городской инфрастуктуры?
Fosgen
6 июня 2017 г. 13:27
Станция метро Новокрестовская закрыта до Чемпионата мира.
Fenomen
6 июня 2017 г. 13:06
Ненавижу футбол всё сильней с каждым днём.
MrPegge
6 июня 2017 г. 12:42
Тем кто закрывает мосты в целях безопасности надо в анусы пробки ставить. С ключом. И отпирать только после анализов. Канализация в опасности! Такие уроды могут гадить только мегаотравой.
White Elk
6 июня 2017 г. 12:27
Дебильчики... Сколько в стране таких полицейских, что-то сообщающих гражданам? Сколько стоят их зарплаты (можно посчитать в Яхтенных мостах)?
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01.06.2017 11:17
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