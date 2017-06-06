Трамп попросил Тиллерсона наладить отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп попросил своего госсекретаря Рекса Тиллерсона наладить отношения с Россией. Об этом рассказал сам глава Госдепа, его слова передает Fox News.

«Он сказал достаточно четко: добиваться прогресса в тех областях, где, по моему мнению, возможен прогресс», — пояснил Тиллерсон во время выступления в Веллингтоне, Новая Зеландия, сообщает 6 июня "Лента.ру".

Он отметил, что глава государства советовал ему действовать в наиболее полезные для дела сроки и не торопиться. Президент, по словам Тиллерсона, считает: скандал вокруг «связей Трампа с Россией» не должен мешать реальному налаживанию отношений.

"Фонтанка" писала о том, что встреча Трампа и Тиллерсона с министром иностранных дел в Вашингтоне 10 мая привела к очередной волне критики властей США в американских СМИ. Американский президент Дональд Трамп передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову и послу России в США Сергею Кисляку «информацию высшей степени секретности» о деятельности запрещенной в РФ организации «Исламское государство» во время встречи в Белом доме, писала тогда пресса США. По её мнению, раскрытие этих данных ставит под угрозу сотрудничество с союзником, который имеет доступ к внутренней работе «Исламского государства».

В конце мая сообщалось о том, что администрация президента США Дональда Трампа во главе с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном планирует перезапустить переговорный процесс с Россией по Украине.