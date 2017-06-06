ВТБ24 начал продажу нового выпуска гособлигаций для населения

Банк ВТБ24 6 июня начал реализацию дополнительного выпуска ОФЗ для населения в рамках своего лимита, сообщила кредитная организация .

Общий номинальный объем выпуска составляет 15 млрд руб. Квота Сбербанка составила 8,2 млрд руб., таким образом, Минфин выделил ВТБ24 6,8 млрд руб. от общего объема эмиссии.

«Мы считаем проект по ОФЗ-н успешным для нас, учитывая размеры сети и количество городов присутствия банка. По итогам первого выпуска ВТБ24 получил около 4,2 тыс. заявок на общую сумму 5,8 млрд руб. Средний чек по ним превысил 1 млн руб., что оказалось значительно выше наших ожиданий. Облигации пользуются спросом, в рамках дополнительного выпуска мы планируем привлечь около 7 тыс. клиентов», — сказал директор инвестиционного департамента ВТБ24 Сергей Лукьянов.

Размещение первого выпуска ОФЗ-н началось 26 апреля и завершилось 2 июня. Его общий номинальный объем составил 15 млрд руб. Как писала "Фонтанка" , по итогам старта продаж – 26 апреля – банк принял около 500 заявок на общую сумму 700 миллионов рублей, а средний чек покупки составлял 1,4 миллиона.

Минфин принял решение с 6 июня начать размещение дополнительного выпуска ОФЗ-н на такую же сумму. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 руб. Бумаги доступны для покупки гражданам России старше 18 лет. Минимальный размер покупки — 30 тыс. руб., максимальный — 15 млн руб. «В частности, средняя доходность за период обращения государственных ценных бумаг по-прежнему составит около 9% годовых. Срок обращения ОФЗ-н — три года», — отметили в ВТБ24.

Аналитики между тем спорят, насколько это выгодный инструмент. Подробнее читайте в материале "Фонтанки".