Интерпол нашел вербовщика из Таджикистана в Петербурге

В Красносельском районе Петербурга сотрудники петербургского отделения Интерпола задержали гражданина Таджикистана, который числился в международном розыске за преступление против мира и безопасности человечества.

Как стало известно «Фонтанке», в ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Интерпола и Центра «Э» вышли на подозреваемого 5 июня. Иностранца 36 лет задержали в пять часов вечера у дома №76 по Петергофскому шоссе.

По имеющейся информации, иностранец приехал в Петербург в 2014 году, а через год выехал из России в Турцию. Там он, как полагают правоохранительные органы, перешел через границу с Сирией и прошел обучение в военном лагере боевиков ИГИЛ( запрещена на территории РФ).

Проверка в 2017 году установила, что задержанного разыскивают в Таджикистане за наемничество. Уголовная статья предусматривает до 12 лет за вербовку, обучение и финансирование наёмников. Подозреваемому заочно избран арест в качестве меры пресечения. Петербургские полицейские проинформировали коллег в Таджикистане о задержании разыскиваемого.