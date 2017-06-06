WikiLeaks объявил награду за разоблачителя информатора СМИ

Сайт разоблачителей WikiLeaks объявил награду в 10 тысяч долларов за информацию о человеке, который разоблачил тайного информатора СМИ Риэлити Виннер.

Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter, пишет 6 июня "Лента.ру".

По данным WikiLeaks, неизвестный работник издания The Intercept передал властям распечатку секретного документа, которую она сделала, что позволило вычислить женщину.

25-летняя Виннер работала в компании Pluribus International Corporation и обладала наивысшим допуском к гостайне. В минюсте утверждают, что она вынесла распечатанные секретные материалы из государственного здания, отсканировала их и отправила по электронной почте в СМИ. Рассекреченный ей документ — отчет, легший в основу доклада ЦРУ, ФБР и Агентства национальной безопасности о «хакерских атаках из Москвы» с целью повлиять на выборы президента США в 2016 году.

Часть доклада была опубликована сетевым изданием The Intercept, позднее источник CNN подтвердил подлинность утекшего документа. В случае обвинительного приговора Риэлити Виннер грозит до 10 лет тюрьмы.