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06.06.2017 10:39

В ЖК «Самоцветы» аккредитован 3 корпус

В ЖК «Самоцветы» аккредитован 3 корпус
АО «Эталон ЛенСпецСМУ»

АО «Газпромбанк» аккредитовал 3 корпус ЖК «Самоцветы», который компания АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на Васильевском острове.

Теперь в указанном корпусе можно приобрести квартиру с привлечением ипотечного кредита с процентной ставкой от 10,8% годовых. Минимальный первоначальный взнос: от 20% от стоимости квартиры. Кредит предоставляется на срок до 30 лет. Лимит кредита в Газпромбанке – до 45 млн рублей.

Жилой комплекс «Самоцветы» будет состоять из четырех 12-этажных корпусов (10 жилых этажей), возводимых по кирпично-монолитной технологии. Проект возводится в локации с уже сформированной социальной инфраструктурой, включающей в себя поликлиники, школы и детские сады. В дополнение к этому на территории комплекса будет построен еще один детский сад. Проектом предусмотрены подземные паркинги, в том числе и автоматизированные. ЖК «Самоцветы» расположен в локации с отличной транспортной доступностью – в 15 минутах ходьбы от комплекса находятся станции метро «Василеостровская» и «Спортивная-2». На сегодняшний день в ЖК «Самоцветы» уже введены в эксплуатацию 2 корпуса. Завершение реализации всего проекта запланировано на 2018 г.

Справка о ГК «Эталон»
 

 

 


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АО «Газпромбанк» аккредитовал 3 корпус ЖК «Самоцветы», который компания АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на Васильевском острове.
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