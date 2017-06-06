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Общество
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06.06.2017 10:42

Замминистра Украины предложил ввести диктатуру в стране

Украине нужно менять существующий политический строй на диктатуру, заявил заместитель министра по делам беженцев Георгий Тука. Такое мнение он высказал 5 июня в эфире телеканала NewsOne.

«Тот государственный строй, который мы имеем сегодня, не в состоянии вывести нашу страну из того глубочайшего кризиса, в котором мы оказались», — сказал чиновник. Он отметил, что является сторонником более жестких мер, в частности, диктатуры.

Тука добавил, что заявления о том, что в стране правит демократия, это просто «вешание лапши на уши». «Не думаю, что выборы, которые продаются, которые покупаются на выборных участках, потом покупаются в судах, а потом формируются за счет денег — это наше светлое будущее», — заключил замминистра.

В декабре 2016 года Тука заявил, что на западе Украины существует угроза роста сепаратистских настроений. «Существуют риски по всей стране. Предполагаю, что где-то политические силы могут поиграть в локальные сепаратистские настроения. В частности, на Западной Украине, в Николаевской, Херсонской, Одесской областях», — отметил чиновник, добавив, что для снижения рисков необходимо провести децентрализацию страны.

 

 

Источник: "Лента.ру"


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