ФСБ проводит обыски в Саентологической церкви Петербурга

Сотрудники управления ФСБ с утра 6 июня проводят оперативно-следственные мероприятия в центральном офисе петербургского отдела Саентологической церкви. Обыски ведутся на седьмом этаже дома №3 по улице Бабушкина.

В пресс-службе ведомства «Фонтанке» подтвердили данную информацию, сообщив, что мероприятия ведутся в рамках расследования уголовного дела по статьям «Незаконное предпринимательство», «Возбуждение ненависти или вражды», а также «Организация экстремистского сообщества».

Напомним, что ранее обыски в рамках дела проводились в Подмосковье, где находится головной офис компании. Там изымали финансово-хозяйственную документацию.