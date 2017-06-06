ВКС доложили Шойгу об обнаружении «всех ракетных пусков»

Космические войска ВКС России в рамках несения боевого дежурства в 2016 году обнаружили более 40 пусков иностранных и отечественных ракет космического назначения. Об этом заявил командующий космическими войсками генерал-лейтенант Александр Головко.

По словам Головко, российский Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) зафиксировали все ракетные пуски в зоне своей ответственности.

«В рамках несения боевого дежурства в 2016 году дежурными средствами СПРН, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 40 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения», — доложил Головко министру обороны России Сергею Шойгу во время проверки радиолокационной станции (РЛС) «Воронеж-ДМ», расположенной в Енисейске Красноярского края.

Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) предназначена для получения предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления на территории России, а также собирает информацию о пусках на территории вероятного противника и в Мировом океане.

Кроме того, система собирает данные о космических объектах для контроля космического пространства. Основу радиолокационных средств наземного эшелона СПРН составляют радиолокационные станции нового поколения типа «Воронеж», созданные в России по технологии высокой заводской готовности.

В настоящее время четыре новых РЛС «Воронеж» работают в режиме боевого дежурства в Ленинградской, Калининградской, Иркутской областях и в Краснодарском крае. Еще три новых РЛС «Воронеж» несут опытно-боевое дежурство в Оренбургской области, а также в Красноярском и Алтайском краях. Их опытную эксплуатацию планируется завершить до конца 2017 года, после чего эти станции также переведут в режим боевого дежурства.

О том, что министерство обороны планирует восстановить радиолокационную станцию системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) «Днепр», расположенную под Севастополем, сообщили «Известия» со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе. По данным собеседника издания, станция, которая не эксплуатировалась более 10 лет, после восстановления сможет фиксировать запуски баллистических крылатых и гиперзвуковых ракет из акватории Черного и Средиземного морей.

В октябре 2014 года министр обороны Сергей Шойгу пообещал, что на смену СПРН придет Единая космическая система — «принципиально новая система ядерного сдерживания», разработанная вместо средств предупреждения о нападении, созданных в советское время.