У Казанского собора вспенился фонтан

Фонтан в центре Петербурга «украсили» пенной шапкой, добавив в чашу водозабора моющее средство. Развлечение хулиганов прекратили быстро, оборудование пришлось выключить.

Как сообщили в пресс-службе Водоканала, заявка об очередном покушении на фонтан у Казанского собора поступила в девять часов утра 6 июня. Пеной затянуло всю поверхность воды, хлопья падали на площадь.

Работы по очистке завершат в течение нескольких часов, в финале необходимо будет проверить оборудование. К часу дня фонтан обещают включить.

В Водоканале добавили, что мыло вредит механизмам. Непродолжительная пенная радость может лишить горожан и туристов фонтана не только на несколько часов, но и на весь летний сезон.

Напомним, фонтан у Казанского собора не первый раз становится жертвой «доброжелателей» с моющими средствами. Порой пены настолько много, что она оказывается на Невском проспекте. В этом году первым героем «пенных историй» стал фонтан в сквере на Манежной площади. На второй день после открытия сезона фонтанов его промывали больше шести часов.