В больницу Петербурга попал Герой России с миллионами и картой Сирии

Полковник полиции в отставке с 5 млн рублей в кармане госпитализирован в одну из больниц Петербурга. Кроме денег, у обладателя высших государственных наград нашли карты и разнарядку на покупку двух десятков палаток. Находящийся в неадекватном состоянии пациент пока не контактен.

Как стало известно «Фонтанке», скорая подобрала мужчину у дома №13 по Вербной улице поздно вечером 5 июня. Мужчину доставили в приёмный покой, но, по всей видимости, представиться он оказался не способен. Медики с удивлением обнаружили у него документы на имя Андрея Трошева, пять миллионов рублей и пять тысяч долларов наличными, географические карты Сирии, расчётные листы по оружию и электронный билет на самолёт в Краснодар. Объяснений от пациента добиться не удалось. Врачи известили полицию.

Ранее наше издание рассказывало об Андрее Трошеве, боевом офицере, ветеране Афганистана и Чечни. Он командовал самоходно-артиллерийской батареей в Афганистане в середине восьмидесятых, после армии продолжил службу в петербургском ОМОНе и СОБРе ГУ МВД по Северо-Западу. Награждён высшими государственными знаками отличия и имеет репутацию достойного офицера.

По информации «Фонтанки», Трошев – один из ближайших сотрудников Дмитрия Уткина, известного как Вагнер, которого журналисты называют командиром российских наемников в Сирии. Также он был замечен в совместных поездках с представителями службы безопасности миллиардера Евгения Пригожина и, вероятно, также работал на структуры контролируемой Пригожиным группы «Конкорд». Впрочем, за какие заслуги герой получил свои награды – неизвестно.