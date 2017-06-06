Беда не приходит одна

Еще
10:15 06.06.2017
Пришлите свою новость!
10:06
В Институте Бехтерева сокращают ставки, а с ними и зарплаты
10:00
В больницу Петербурга попал Герой России с миллионами и картой Сирии
09:49
Вице-президент США назвал Россию одной из главных угроз для мира
09:41
На "Нарве" водитель "Оки" погиб после встречи с самосвалом
09:33
Москва не стала платить €11 млн взноса в Совет Европы
09:25
Наина Ельцина назвала лихие 90-е «святыми»
09:17
Финская полиция объявила охоту на нетрезвых водителей
09:09
Названы регионы РФ, жители которых чаще страдают от ожирения
09:01
На Богатырском попался дилер с дорогим наркотиком в перчатке
08:53
Полиция спасала петербуржца от окровавленного соседа с ружьем
08:45
С Литейного моста в Неву упал бородатый мужчина
08:37
На Бабушкина педофил напал на мальчика
08:29
В Зеленогорске нашли гараж с арсеналом с историей
08:21
WikiLeaks: Клинтон знала о поддержке Катаром террористов
08:13
Российские авиаперевозчики понесли убытки на 10 млрд
08:05
Эксперты ждут нефть по $60 на фоне конфликта вокруг Катара
00:41
Полиция отпустила всех задержанных по делу о теракте в Лондоне
00:27
В Стокгольме злоумышленники обстреляли полицейский патруль
00:16
Запрещённое в РФ ИГ взяло ответственность за захват заложника в Мельбурне
00:04
СМИ США: Катар дал миллиард долларов террористам
05/06
Более 30 беженцев из Ракки погибли из-за удара коалиции США
05/06
Саудовская Аравия закрыла офис катарского телеканала Al Jazeera
05/06
Большинство американцев не поддержали решение Трампа по климату
05/06
Россия выиграла у Венгрии
05/06
Интервью Путина в программе Sunday Night посмотрели 6,1 млн американцев
05/06
Капремонт Храповицкого моста оценили почти в 62 млн рублей
05/06
Цены на нефть снижаются
05/06
Слуцкий назвал себя новым футбольным проектом Абрамовича
05/06
Apple представили новый iMac, iPad и умную колонку
05/06
В доме на Джамбула рядом с Hovard Palace отрезали газовые трубы
05/06
Стрелком в Орландо оказался бывший военнослужащий США
05/06
Путин поговорил с Эрдоганом о Катаре
05/06
В Адмиралтейском районе построят две школы
05/06
«Северная верфь» построит в Петербурге завод с превышением допустимой высоты
05/06
Полиция Британии назвала имена двух лондонских террористов
05/06
В метро еще три станции оснастят системой видеонаблюдения за 140 млн рублей
05/06
Госстройнадзор выдал ТКК разрешение на второй участок частной трамвайной сети
05/06
Смольный одобрил еще три храма и церковно-приходскую школу
05/06
На Рощинской появится новый каток
05/06
Избивший актера из «Улиц разбитых фонарей» задержан
05/06
"Зенит" официально объявил о переходе Терентьева из "Ростова"
05/06
Росгидромет уже штрафует синоптиков за ошибки в прогнозах
05/06
Сарсания: Некоторые зимние приобретения "Зенита" не соответствовали уровню клуба
05/06
Финская профессура займётся глубоким анализом политики безопасности России
05/06
Вход на «Василеостровскую» открыли
05/06
МИД: Россия оставляет за собой право ответить на враждебные действия Черногории
05/06
Суд выпустил из СИЗО предполагаемого участника ОПГ племянника замминистра обороны
05/06
«Фонтанка» за 60 секунд – 5 июня
05/06
Лавров поговорил с главой МИД Катара
05/06
Вход на «Василеостровскую» закрыт из-за бесхозного предмета
05/06
В Пулково в посылке в США нашли два снаряда для гранатомета
05/06
Полиция рассказала подробности стрельбы в Орландо
05/06
В подземке появились «футбольные» схемы метро Петербурга
05/06
"Йокерит" сыграет со СКА под открытым небом
05/06
Замгубернатора Курской области подозревают в получении взятки
05/06
Финский мальчик встретил в лесу пятерых медведей
05/06
Полтавченко попросили не допустить строительство храма в Малиновке
05/06
В Кировске готовят к сдаче первый в Ленобласти дом по программе «Жилье для российской семьи»
05/06
В Ладоге нашли тело второго рыбака из затонувшей лодки
05/06
Саудовская Аравия и ОАЭ прекратили поставки сахара в Катар
05/06
В Петербурге очередь в санатории растет, а количество путевок - уменьшается
05/06
Как Ленинград в 1946 году вновь стал морским городом
05/06
В Адыгее после жёсткой посадки загорелся вертолет
05/06
Детей с тяжёлой инвалидностью переселяют из Павловского детдома во взрослый ПНИ, несмотря на обещания
05/06
Петербург сложил оружие
05/06
В американском Орландо произошла стрельба
05/06
На Ленинском сотрудники Росгвардии ловили пьяного водителя
05/06
В Петербурге суд прекратил дело о нападении на ребенка с самокатом
05/06
Женщина угодила под машину, переходя проспект Стачек
05/06
Главком сухопутных войск Аргентины посетит военные академии Петербурга
Предыдущие новости
Архив материалов
Доброе дело
Версия для печати
06.06.2017 09:52
0 Комментариев

Беда не приходит одна

Несколько лет назад пенсионерка Зоя Александровна неудачно упала – прохожий толкнул. В результате были серьёзные травмы, больницы, операции, реабилитация… Сейчас добавилась ещё одна беда – начались проблемы с суставами. Для лечения врачи прописали медикаменты, которые не входят в перечень льготных. Выкроить нужную сумму из своей крошечной пенсии женщина не может, а без лечения есть перспектива стать «лежачей».
Беда не приходит одна

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит помочь в сборе средств.

Гусева Зоя Александровна, 69 лет.

Прогрессирующий остеоартроз суставов.

Требуются лекарственные препараты для курсового лечения. Стоимость 44820 руб.

Три года назад Зою Александровну толкнул прохожий на остановке, толкнул и прошел мимо. В результате неудачного падения женщина повредила позвоночник, лопатку, левую руку. Денег на восстановление и операции потрачено за прошедшее время немало. Только руку оперировали четыре раза. И далеко не все удалось сделать по квотам.

Сейчас Зое Александровне необходимо пройти курсовое лечение от прогрессирующего остеоартроза суставов. Но требующиеся дорогостоящие лекарства не входят в перечень льготных, и государством не оплачиваются. Приобрести их самостоятельно пенсионерка не может – после покупки других необходимых лекарств и оплаты квартиры на еду от крошечной пенсии в 13 тысяч рублей остается 3−4 тысячи. Если бы не дети, которые привозят продукты, и, по возможности, одежду, выжить было бы сложно.

Дети тоже не в состоянии оплатить такие дорогие лекарства – им нужно поднимать своих ребят, которые еще учатся. Средний внук – особенный мальчик, на его реабилитацию уходит огромное количество сил и средств семьи.

Без лечения здоровье Зои Александровны ухудшается день ото дня, и в скором времени она может стать лежачей больной. Женщина очень надеется на помощь неравнодушных людей.

О том, как помочь Зое Александровне Гумевой, можно узнать на её странице на сайте БФ «Долго и счастливо» – https://happylong.ru/wards/91/.

Благодарность

Благотворительный фонд выражает благодарность всем, кто оказал помощь Евгении Валентиновне Николаевой. Напомним, фонд обратился к горожанам оказать содействие в сборе средств на дорогостоящий слуховой аппарат для женщины.

Как сообщили в «Долго и счастливо», необходимая сумма была собрана в достаточно короткий срок. Среди тех, кто помог пенсионерке, было не мало читателей «Фонатнки». На прошлой неделе современный многоканальный цифровой аппарат был передан Евгении Валентиновне.

«Евгения Валентиновна поначалу даже не могла поверить, что получилось собрать необходимые деньги. Настолько огромной для нее являлась эта сумма», – рассказали в фонде.

Женщина передает каждому, кто ее поддержал, слова благодарности: «Я безумно счастлива и хочу передать спасибо каждому. Наслаждайтесь жизнью, радуйтесь каждому дню, смотрите в будущее без страха».


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
КЕЙ
06.06.2017 08:00

КЕЙ объяснил, что важно при выборе климатической техники

Современный рынок климатический техники отличается большим разнообразием устройств: от простейших моделей вентиляторов и масляных радиаторов до комплексных сплит-систем и систем климат-контроля «Умного дома».
КЕЙ
06.06.2017 08:00

КЕЙ объяснил рост популярности квадрокоптеров

Беспилотные летательные аппараты для фото- и видеосъемки (они же дроны или квадрокоптеры) стремительно набирают популярность у потребителей. Согласно прогнозам, рост массового рынка дронов до 2020 года составит 19% годовых.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.06.2017 15:08

Платя за метро картами Банка «Санкт-Петербург», можно получить Cash back

10 рублей от суммы поездки в метро, оплаченной на турникете в петербургском метро, вернется в виде cash back при оплате картами Банка «Санкт-Петербург».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Детей с тяжёлой инвалидностью переселяют из Павловского детдома во взрослый ПНИ, несмотря на обещания
На Крестовском пройдёт благотворительный марафон «Айда, Пушкин!»
Группа IOWA поздравила с праздником учеников петербургской коррекционной школы
Петербургский Детский хоспис отметил 14-й день рождения
Фонд AdVita просит помощи для своих подопечных
Петербургские танцоры на колясках стали чемпионами детского фестиваля «Парафест»
В Русском музее пройдёт акция «Лавка мира»
Делать добро – легко: В Петербурге проходит благотворительная акция «Белый цветок»
На Кубке России петербургские танцоры на колясках стали победителями в общем зачете
Петербургские школьники сделали белые цветы, чтобы помочь пациентам Детского хосписа
Беда не приходит одна
«Здесь и сейчас» – разговор на равных
«Антон тут рядом» зажег для нас маяк
На операцию Лизе нужно 1,4 млн рублей
Русфонд: «Спасибо за помощь»
Помогите Илье встать на ноги
Кристина хочет жить
Сказочная карета и фигурка-обнимашка порадуют любимый город
«Мечтаю услышать первые слова правнуков»
Научиться жить с неизлечимой болезнью
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Финн решил проплыть на SUP-серфе вдоль Финляндии

Как Ленинград в 1946 году вновь стал морским городом

Константин Селин

Skoda Kodiaq. Большой и уютный

© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.