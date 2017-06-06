Беда не приходит одна

Несколько лет назад пенсионерка Зоя Александровна неудачно упала – прохожий толкнул. В результате были серьёзные травмы, больницы, операции, реабилитация… Сейчас добавилась ещё одна беда – начались проблемы с суставами. Для лечения врачи прописали медикаменты, которые не входят в перечень льготных. Выкроить нужную сумму из своей крошечной пенсии женщина не может, а без лечения есть перспектива стать «лежачей».

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит помочь в сборе средств.

Гусева Зоя Александровна, 69 лет.

Прогрессирующий остеоартроз суставов.

Требуются лекарственные препараты для курсового лечения. Стоимость 44820 руб.

Три года назад Зою Александровну толкнул прохожий на остановке, толкнул и прошел мимо. В результате неудачного падения женщина повредила позвоночник, лопатку, левую руку. Денег на восстановление и операции потрачено за прошедшее время немало. Только руку оперировали четыре раза. И далеко не все удалось сделать по квотам.

Сейчас Зое Александровне необходимо пройти курсовое лечение от прогрессирующего остеоартроза суставов. Но требующиеся дорогостоящие лекарства не входят в перечень льготных, и государством не оплачиваются. Приобрести их самостоятельно пенсионерка не может – после покупки других необходимых лекарств и оплаты квартиры на еду от крошечной пенсии в 13 тысяч рублей остается 3−4 тысячи. Если бы не дети, которые привозят продукты, и, по возможности, одежду, выжить было бы сложно.

Дети тоже не в состоянии оплатить такие дорогие лекарства – им нужно поднимать своих ребят, которые еще учатся. Средний внук – особенный мальчик, на его реабилитацию уходит огромное количество сил и средств семьи.

Без лечения здоровье Зои Александровны ухудшается день ото дня, и в скором времени она может стать лежачей больной. Женщина очень надеется на помощь неравнодушных людей.

О том, как помочь Зое Александровне Гумевой, можно узнать на её странице на сайте БФ «Долго и счастливо» – https://happylong.ru/wards/91/.

Благодарность

Благотворительный фонд выражает благодарность всем, кто оказал помощь Евгении Валентиновне Николаевой. Напомним, фонд обратился к горожанам оказать содействие в сборе средств на дорогостоящий слуховой аппарат для женщины.

Как сообщили в «Долго и счастливо», необходимая сумма была собрана в достаточно короткий срок. Среди тех, кто помог пенсионерке, было не мало читателей «Фонатнки». На прошлой неделе современный многоканальный цифровой аппарат был передан Евгении Валентиновне.

«Евгения Валентиновна поначалу даже не могла поверить, что получилось собрать необходимые деньги. Настолько огромной для нее являлась эта сумма», – рассказали в фонде.

Женщина передает каждому, кто ее поддержал, слова благодарности: «Я безумно счастлива и хочу передать спасибо каждому. Наслаждайтесь жизнью, радуйтесь каждому дню, смотрите в будущее без страха».