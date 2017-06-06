Вице-президент США назвал Россию одной из главных угроз для мира

Вице-президент США Майк Пенс заявил в ходе Североатлантического совета, что главными угрозами для мира являются Россия, Иран и терроризм. Прямая трансляция мероприятия транслировалась на YouTube-канале Atlantic Council.

«От попыток России перекроить международные границы силой до попыток Ирана дестабилизировать Ближний Восток, до глобальной угрозы терроризма, который может нанести удар в любое время в любом месте — кажется, в мире опаснее сегодня, чем когда-либо после падения коммунизма четверть века назад»,— сказал господин Пенс, добавив, что США готовы полностью выполнять свои союзнические обязательства в рамках НАТО и «придерживаться принципа, что нападение на одного члена альянса — это нападение на всех», передает «Коммерсантъ».

5 июня президент Литвы Даля Грибаускайте назвала главной угрозой для прибалтийских стран и Польши «существование России и Белоруссии».

США, государства — члены Евросоюза, а также ряд других стран ввели ограничительные меры в отношении России в 2014 году, увязав их со вхождением в состав Российской Федерации Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. Отмену рестриктивных мер западные страны увязывают с выполнением Москвой минских соглашений — комплекса мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины.