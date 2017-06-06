Москва не стала платить €11 млн взноса в Совет Европы

Россия заблокировала перевод трети взноса в бюджет Совета Европы в размере около €11 млн. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Заблокировали перечисление. Там же идет по этапам финансирование, и треть, оставшаяся на конец года, не перечисляется и все», — сказал он.

Россия один из основных плательщиков в бюджет Совета Европы наряду с Францией, Великобританией, Германией, Италией, а с недавнего времени и Турцией.

В середине марта Володин сообщал, что взнос России в Совет Европы может быть сокращен на треть. Решение о сокращении взноса планировалось принять в связи с тем, что российская делегация парламентариев не принимает участие в деятельности ПАСЕ, поскольку страна лишена права голоса.