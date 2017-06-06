Наина Ельцина назвала лихие 90-е «святыми»

Наина Ельцина представила на книжном фестивале «Красная площадь» мемуары «Личная жизнь». В ходе презентации вдова первого президента России назвала 1990-е годы «святыми».

Самым трудным временем Ельцина назвала 90-е годы. «Эти годы надо называть не лихими, а святыми, и поклониться людям, которые в эти годы жили», — сказала она.

«Я своим внукам и правнукам решила рассказать то, что я знаю, — заявила Ельцина. — Писать книгу была пытка, мои дочери меня заставляли и убеждали», — добавила она.

По ее словам, стимулом для написания стал интерес молодежи к истории, который она встретила после открытия Ельцин-центра.

Глава Роспечати Михаил Сеславинский отметил, что книга написана легко. По его мнению, мемуары можно читать не в хронологическом порядке, последовательность можно нарушать. Он поблагодарил Ельцину «за честный рассказ о 90-х годах», когда страна проходила «через магистральные события в истории».

Первый президент России Борис Ельцин возглавил страну в 1991 году. Спустя пять лет он был переизбран на второй срок. 31 декабря 1999 года Ельцин объявил о своей отставке и передал пост Владимиру Путину, занимавшему на тот момент должность премьер-министра страны.