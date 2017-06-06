На Богатырском попался дилер с дорогим наркотиком в перчатке

Мужчина разгуливал с крупной партией запрещенного порошка, но попался полиции в Приморском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», инцидент произошел вечером 3 июня. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков встретили местного жителя 32-х лет возле дома №5/3 по Богатырскому проспекту. Оперативники остановили его и попросили вывернуть карманы. Там оказались перчатки – их тоже проверили. И не зря: в одной из них был спрятан пакет с веществом светлого цвета. Как позднее показала экспертиза, это дорогостоящий психостимулятор.

По версии следствия, больше двухсот граммов порошка предназначались для продажи. За попытку сбыта возбуждено уголовное дело, мужчина задержан.