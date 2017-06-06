Полиция спасала петербуржца от окровавленного соседа с ружьем

Окровавленный мужчина с оружием ломился в дверь к петербуржцу в Приморском районе города ранним утром 5 июня.

Как стало известно «Фонтанке», около 7 часов в полицию позвонил обеспокоенный житель дома №128, корпус 1, по улице Савушкина. Мужчина сообщил, что к нему в дверь стучится незнакомец, но кровь на теле визитёра и ружье в руках не располагают к общению. Прибывшие на место сотрудники правопорядка нашли на лестничной площадке затвор от охотничьего ружья, а после – и владельца с порезанными руками. Выяснилось, что мужчина живет в этом же доме и владеет оружием законно.

До выяснения всех обстоятельств его задержали. Проводится проверка.