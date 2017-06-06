С Литейного моста в Неву упал бородатый мужчина

Спасатели вытащили из Невы мёртвого человека, который упал с моста в центре Петербурга вечером 5 июня.

Как стало известно «Фонтанке», информация об упавшем с Литейного моста поступила около 22:45. Приехавшие на место спасатели осмотрели акваторию Невы и обнаружили тело в районе дома №16 по Кутузовской набережной. На вид бородатому мужчине можно дать 45-50 лет. Он был в коричневой кожаной куртке, но документов в ней не оказалось.

Точную причину смерти назовут судмедэксперты. Полицейские устанавливают личность погибшего.