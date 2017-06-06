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06.06.2017 08:13

Российские авиаперевозчики понесли убытки на 10 млрд

Российские авиакомпании за 2016 год понесли серьезные убытки, несмотря на меры по господдержке. Увеличение пассажиропотока не компенсировало расходы на лизинг лайнеров и стоимость обслуживания в аэропортах.

Как сообщает 6 июня газета «Коммерсантъ», общие убытки российских авиакомпаний в прошлом году выросли до 10 млрд руб. В основном потери приходятся на внутренние перевозки, где снижение НДС не помогло избежать убытка в размере 33 млрд руб.

Операционная прибыль на зарубежных рейсах составила 23 млрд руб., однако эта сумма снизилась на 37%. При этом перевозки на внутренних линиях выросли, а на международных упали.

Как рассказал изданию президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимир Тасун, основные затраты пришлись на лизинг воздушных судов, который подорожал в общей сложности до 300 млрд руб. Более чем на 20 млрд руб. выросла стоимость аэропортового обслуживания.

При этом отмечается, что в январе-апреле 2017 года авиакомпании увеличили пассажиропоток на 20,8%, что Тасун объяснил попытками удержать пассажиров низкими ценами.

Глава АЭВТ указывает, что авиакомпании смогут воспользоваться сниженным НДС до конца год. В дальнейшем ситуация остается неясной, поскольку проект о дальнейшем обнулении этого показателя не включает московские рейсы (75% пассажиропотока).

Источник «Коммерсанта» в «Аэрофлоте» считает, что драйвером роста для авиакомпаний в 2017 станут международные перевозки, в том числе и чартерные программы в Турцию.

 

 


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