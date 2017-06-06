Запрещённое в РФ ИГ взяло ответственность за захват заложника в Мельбурне

ИГ (запрещенная в России организация) взяла на себя ответственность за стрельбу и захват женщины в заложники в Мельбурне, сообщает 5 июня Reuters со ссылкой на информацию связанного с группой агентства Amaq. Стрелок нанес ранения трем полицейским, но был в итоге сам застрелен. Было также найдено тело еще одного мертвого человека.

Утверждается, что стрелок поступил так из-за участия Австралии в коалиции против ИГ.

«Атака в Мельбурне, Австралия, была проведена солдатом ИГ в ответ на призыв к ударам по гражданам государств-коалиции», – указывает Amaq.