СМИ США: Катар дал миллиард долларов террористам

Власти Катара выплатили международным террористам миллиард долларов за освобождение из плена членов королевской семьи, захваченных на юге Ирака. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщает Financial Times со ссылкой на полевых командиров и правительственных лиц в регионе.

По утверждению издания, сделка состоялась в апреле. Деньги пошли на выкуп 26 человек, взятых в заложники в ходе соколиной охоты, и на вызволение 50 военных, захваченных джихадистами в Сирии, пишет "Лента.ру".

Официальная Доха отрицает поддержку террористов, однако источник, близкий к правительству эмирата, подтвердил газете факт перевода неких денег. При этом он не в курсе точной суммы, и не знает, куда именно пошли деньги. Источники с обеих сторон, участвовавшие в переговорах по освобождению, утверждают, что деньги пошли на выплаты группировке «Тахрир аш-Шам», ранее известной как «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России).

Как писала "Фонтанка", утром 5 июня Бахрейн разорвал дипломатические связи с Катаром, обвинив соседнее государство во вмешательстве в свою внутреннюю политику. Бахрейн закроет транспортное, морское и воздушное сообщение с Катаром в течение 24 часов, а гражданам этой страны дается 14 дней на то, чтобы покинуть Бахрейн. Кроме того, всем дипломатам Катара дается 48 часов на возвращение на родину, отмечает Al Arabiya. Катар также обвиняется в эскалации напряженности в СМИ и финансировании вооруженных террористических группировок, что может угрожать безопасности Бахрейна.

Вслед за Бахрейном дипломатические отношения с Катаром разорвала и Саудовская Аравия, которая примет точно такие же меры в отношении Катара, как и Бахрейн. К ним присоединился Египет, а затем Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Ливия, Мальдивы, Йемен и Маврикий.

Позже по инициативе турецкой стороны 5 июня состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Турецкой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Обсуждена ситуация, сложившаяся вокруг государства Катар. Президенты призвали все заинтересованные страны к диалогу в целях выработки компромиссных решений в интересах сохранения мира и стабильности в регионе Персидского залива. Подчеркнуто, что острый кризис на Ближнем Востоке требует слаженной работы и тесной координации международного сообщества в деле борьбы с террористической угрозой", сообщает пресс-служба президента России.