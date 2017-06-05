Более 30 беженцев из Ракки погибли из-за удара коалиции США

Более тридцати беженцев из Ракки погибли в результате удара ВВС возглавляемой США коалиции по борьбе с террористами «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen, передает РИА Новости.

По данным СМИ, авиация обстреляла беженцев, когда те на лодках через реку Евфрат попытались покинуть контролируемые террористами территории.

3 июня силы международной коалиции нанесли удар по Ракке, при этом погибли не менее 43 мирных жителей. Самолеты обстреляли шестиэтажное здание, где находились женщины и дети.