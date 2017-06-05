Саудовская Аравия закрыла офис катарского телеканала Al Jazeera

Министерство культуры и информации Саудовской Аравии в понедельник, 5 июня, объявило о закрытии офиса катарского телеканала Al Jazeera. Как сообщается на сайте ведомства, у него отзывается лицензия на вещание на территории королевства.

В министерстве поясняют, что пошли на этот шаг из-за продвижения телеканалом идей террористических организаций, поддержки устроивших госпереворот в Йемене хуситов и из-за попыток внести раскол среди саудитов. «Телеканал занимался подстрекательством, затрагивающим суверенитет Королевства Саудовская Аравия», — утверждается в сообщении.

Ранее 5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций, в том числе запрещенных в России «Исламское государство» (ИГ) и «Аль-Каида», а также в совершении действий по дестабилизации внутриполитической ситуации в этих арабских государствах. К их решению чуть позже присоединились Йемен, Ливия, Мальдивская республика и Маврикий.

В Катаре заявляют, что утверждения о Дохе как о пособнике терроризма, голословны. В МИД страны заверили, что решение арабских стран о разрыве отношений с Катаром «никак не отразится на жизни простых людей и резидентов эмирата».