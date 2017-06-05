Большинство американцев не поддержали решение Трампа по климату

Более половины американцев не поддерживают решение президента США Дональда Трампа вывести страну из Парижского соглашения по климату. Об этом свидетельствуют результаты опроса The Washington Post и ABC News.

В частности, 59% респондентов выступили против решения, 28% поддержали его, а у 13% опрошенных нет мнения на этот счет.

Трамп уверял, что его решение принесет пользу экономике США. С этим, однако, согласны только 32% респондентов, когда как не согласны 42%.