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Общество
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05.06.2017 23:32

Большинство американцев не поддержали решение Трампа по климату

Более половины американцев не поддерживают решение президента США Дональда Трампа вывести страну из Парижского соглашения по климату. Об этом свидетельствуют результаты опроса The Washington Post и ABC News.

В частности, 59% респондентов выступили против решения, 28% поддержали его, а у 13% опрошенных нет мнения на этот счет.

Трамп уверял, что его решение принесет пользу экономике США. С этим, однако, согласны только 32% респондентов, когда как не согласны 42%.

Источник: Газета.ру


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В Петербурге пройдет «Добрый – ЗАбег!» для неравнодушных
17 июня сеть спортивных клубов OLYMP совместно с объединением «Строительный трест» проведет ежегодное благотворительное мероприятие «Добрый – ЗАбег!» в Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове.
«ФОРТОЛЕТ»
31.05.2017 10:37
3-4 июня в форту Константин состоится фестиваль воздушных змеев "ФОРТОЛЕТ"
3 и 4 июня 2017г. при поддержке Администрации Кронштадтского района на территории историко-культурного комплекса форт Константин состоится 1-й международный фестиваль воздушных змеев «ФОРТОЛЕТ».
Фотобанк Pixabay.com
30.05.2017 17:20
Ч — чулки, или Нефтяная абвгдейка
Знаете ли вы, что жевательная резинка, духи и лекарства делают из нефти. В мире множество товаров производится из нефти, например, такой предмет женского гардероба, как чулки.
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