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05.06.2017 22:45

Apple представили новый iMac, iPad и умную колонку

Самый мощный iMac, iPad размером 10,5 дюймов и новый продукт – HomePod, представили Apple на конференции разработчиков WWCD 2017 5 июня.

На конференции был представлен ряд продуктов от Apple, в том числе iMac Pro. Производительность рабочей станции в 22 терафлопс сделала его "самым мощным устройством", по словам представителей компании. В нем также предусмотрена инновационная система охлаждения, четыре порта Thunderbolt и видеокарта Radeon Vega до 16 ГБ и до 128 ГБ памяти ECC. Базовая модель будет доступна для покупателей в декабре и обойдётся им в 4999 долларов США.

Новый iPad Pro будет размером 10,5 дюймов, рамки станут меньше на 40%. Полноразмерная клавиатура, дисплей True Tone с низкой отражательной способностью, 6-ядерный процессор станет на 30 процентов быстрее, батареи на новом планшете хватит на 10 часов. Его уже можно заказать за 649 долларов за 10,5 дюйма и 799 за 12,9 дюйма.

Home Pod – умная колонка, будет распознавать размеры помещения, имеет мощный звук, моделирует акустику в режиме реального времени, формирует аудиопотоки, устраняет эхо, воспроизведет новости и сообщения, имеет 6 динамиков и столько же микрофонов. 14-сантиметровое устройство будет стоить 349 долларов, доступно для покупки с декабря.

Кроме нового компьютера, планшета и колонки, на конференции представили iOS 11. В ней обновлены iMessage, в частности добавилась функция оплаты Apple Pay прямо из сообщений. Кроме того, объединилась панель управления – для перехода к музыке ее теперь не надо будет перелистывать. Панель оптимизирована под управление одним пальцем.

Полностью обновился интерфейс App Store, в ряде городов теперь будут доступны внутренние карты торговых центров и аэропортов. Новая версия Safari будет блокировать автоматическое воспроизведение видео и нежелательное отслеживание пользователей. Записанные на айфон видео будут занимать меньше места — примерно в два раза.


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