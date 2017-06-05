В доме на Джамбула рядом с Hovard Palace отрезали газовые трубы

«ПетербургГаз» радикально решил вопрос со опасным газопроводом в доме на переулке Джамбула. Компания просто отрезала трубы, 12 квартир остались без газа и горячей воды.

В редакцию «Фонтанки» 5 июня обратились жильцы дома № 12 по переулку Джамбула. По их словам, еще в субботу 3 июня сотрудники «ПетербургГаз» отрезали трубы газпровода. «Фонтанка» писала о ситуации раньше. Почти год назад, после того, как рядом с домом был построен 9-этажный Hovard Palace, в дымоходах шестиэтажки пропала тяга. Из-за этого, как объясняли газовщики, токсичные продукты сгорания не выводятся в атмосферу, а остаются в жилых помещениях, подвергая смертельному риску всех жильцов. «ПетербргГаз» неоднократно закрывал вентили, но жильцы сбивали пломбы. Компания «Ховард СПб» в январе обещала провести дымоходы по чердаку и вывести их на другую сторону дома, а также заменить устаревшие колонки на новые. Как рассказали «Фонтанке» жители, это было сделано, однако систему вентиляции никто не усовершенствовал.

Всего в доме 27 квартир, однако к опасному газопроводу подключены 12. После субботнего демонтажа труб, они остались без газа и горячей оды – там установлены колонки. Жильцам сообщили, что 6 июня в районной администрации может состояться встреча с участием всех заинтересованных сторон.