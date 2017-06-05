Маршрутки поехали мимо закона

Еще
00:13 06.06.2017
Пришлите свою новость!
00:04
СМИ США: Катар дал миллиард долларов террористам
05/06
Более 30 беженцев из Ракки погибли из-за удара коалиции США
05/06
Саудовская Аравия закрыла офис катарского телеканала Al Jazeera
05/06
Большинство американцев не поддержали решение Трампа по климату
05/06
Россия выиграла у Венгрии
05/06
Интервью Путина в программе Sunday Night посмотрели 6,1 млн американцев
05/06
Капремонт Храповицкого моста оценили почти в 62 млн рублей
05/06
Цены на нефть снижаются
05/06
Слуцкий назвал себя новым футбольным проектом Абрамовича
05/06
Apple представили новый iMac, iPad и умную колонку
05/06
В доме на Джамбула рядом с Hovard Palace отрезали газовые трубы
05/06
Стрелком в Орландо оказался бывший военнослужащий США
05/06
Путин поговорил с Эрдоганом о Катаре
05/06
В Адмиралтейском районе построят две школы
05/06
«Северная верфь» построит в Петербурге завод с превышением допустимой высоты
05/06
Полиция Британии назвала имена двух лондонских террористов
05/06
В метро еще три станции оснастят системой видеонаблюдения за 140 млн рублей
05/06
Госстройнадзор выдал ТКК разрешение на второй участок частной трамвайной сети
05/06
Смольный одобрил еще три храма и церковно-приходскую школу
05/06
На Рощинской появится новый каток
05/06
Избивший актера из «Улиц разбитых фонарей» задержан
05/06
"Зенит" официально объявил о переходе Терентьева из "Ростова"
05/06
Росгидромет уже штрафует синоптиков за ошибки в прогнозах
05/06
Сарсания: Некоторые зимние приобретения "Зенита" не соответствовали уровню клуба
05/06
Финская профессура займётся глубоким анализом политики безопасности России
05/06
Вход на «Василеостровскую» открыли
05/06
МИД: Россия оставляет за собой право ответить на враждебные действия Черногории
05/06
Суд выпустил из СИЗО предполагаемого участника ОПГ племянника замминистра обороны
05/06
«Фонтанка» за 60 секунд – 5 июня
05/06
Лавров поговорил с главой МИД Катара
05/06
Вход на «Василеостровскую» закрыт из-за бесхозного предмета
05/06
В Пулково в посылке в США нашли два снаряда для гранатомета
05/06
Полиция рассказала подробности стрельбы в Орландо
05/06
В подземке появились «футбольные» схемы метро Петербурга
05/06
"Йокерит" сыграет со СКА под открытым небом
05/06
Замгубернатора Курской области подозревают в получении взятки
05/06
Финский мальчик встретил в лесу пятерых медведей
05/06
Полтавченко попросили не допустить строительство храма в Малиновке
05/06
В Кировске готовят к сдаче первый в Ленобласти дом по программе «Жилье для российской семьи»
05/06
В Ладоге нашли тело второго рыбака из затонувшей лодки
05/06
Саудовская Аравия и ОАЭ прекратили поставки сахара в Катар
05/06
В Петербурге очередь в санатории растет, а количество путевок - уменьшается
05/06
Как Ленинград в 1946 году вновь стал морским городом
05/06
В Адыгее после жёсткой посадки загорелся вертолет
05/06
Детей с тяжёлой инвалидностью переселяют из Павловского детдома во взрослый ПНИ, несмотря на обещания
05/06
Петербург сложил оружие
05/06
В американском Орландо произошла стрельба
05/06
На Ленинском сотрудники Росгвардии ловили пьяного водителя
05/06
В Петербурге суд прекратил дело о нападении на ребенка с самокатом
05/06
Женщина угодила под машину, переходя проспект Стачек
05/06
Главком сухопутных войск Аргентины посетит военные академии Петербурга
05/06
Финн решил проплыть на SUP-серфе вдоль Финляндии
05/06
ЦБ РФ намерен увеличить международные резервы до полутриллиона долларов
05/06
Самострой на проспекте Просвещения отправится под снос
05/06
Ленобласть вошла в тройку регионов с инновационным развитием образования
05/06
Смольный: 40% петербургских продавцов пива не подключились к ЕГАИС
05/06
Защитник «Ростова» Денис Терентьев может сегодня перейти в «Зенит»
05/06
Лавров о конфликте вокруг Катара: Мы не вмешиваемся в эти решения
05/06
Смольный отправил штаб Навального митинговать в Удельный парк
05/06
Усманов не смог определить лучшего в конкурсе мемов и раздает айфоны
05/06
Совбез РФ прогнозирует осложнение ситуации в мире
05/06
Спорткомплекс на Яхтенной достроит ООО «Строй-Мастер»
05/06
Губернатор Петербурга стал почетным гражданином Симферополя
05/06
В Москве объявили штормовое предупреждение
05/06
Суд не защитил полномочия ГЦРР по рекламным договорам
05/06
Петербуржец отстаивал место для парковки топором
05/06
В Хельсинки проходят военные учения
05/06
В Питере - плыть: кто из VIP-ов занимается SUP-ом в Петербурге?
05/06
ЗакС попросит для Смольного новые полномочия по регулированию продажи алкоголя
05/06
Петербургские депутаты предлагают ограничить продажу алкоголя из-за Кубка конфедераций
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
05.06.2017 22:25
8 Комментариев

Маршрутки поехали мимо закона

Парализовать работу общественного транспорта или нарваться на миллионные штрафы — вступивший в силу закон поставил участников петербургского рынка перед выбором.
Маршрутки поехали мимо закона
Валентина Свистунова/ДП

Поправки в закон «О безопасности дорожного движения», лишающие иностранных граждан возможности работать водителем такси, автобусов и грузовых автомобилей на территории РФ без российского водительского удостоверения, были приняты еще в 2013 году. Однако их вступление в силу, отложенное на 1 июня 2017 года, все равно стало для рынка неожиданностью. По словам перевозчиков, они до последнего уповали на отсрочку: весной Госдума внесла на рассмотрение законопроект, отодвигающий дату действия новых требований на июнь 2018 года. Но депутаты и не успели его принять.

Теперь, чтобы продолжить карьеру в России, иностранцам нужно сдать теоретический и практический экзамен в ГИБДД. В противном случае штраф для работодателя составит 50 тысяч рублей.

Такая ситуация, по сути, поставила вне закона петербургских перевозчиков, утверждают в Ассоциации перевозчиков пассажиров (объединяет крупнейшие транспортные компании – «Пассажиравтотранс», «Третий парк», «Питеравто»). По данным организации, сейчас на городских маршрутах работает 15 тысяч водителей, из которых почти треть (4,5 тысячи) — это  иностранцы без российских прав. В основном, граждане Таджикистана и Узбекистана.

«Чтобы соблюсти требования закона, нужно отстранять их от работы, а значит пропорционально сократить частоту рейсов или количество маршрутов», – комментирует глава Ассоциации перевозчиков пассажиров Василий Киселев.

По данным СПб ГКУ «Организатор перевозок», в Петербурге на данный момент работает 289 коммерческих маршрутов и 400 социальных (последние обслуживают как ГУП «Пассажиравтотранс», так и частные компании).

Пойти на сокращение или отмену рейсов перевозчики не могут. Если по их вине случится транспортный коллапс, город лишит их лицензии. В итоге с 1 июня компании продолжили деятельность в прежнем режиме, рискуя навлечь на себя претензии ГИБДД. Учитывая количество водителей общая сумма штрафов может исчисляться миллионами рублей. Эти траты неизбежно приведут либо к потере рентабельности, либо повышению цен.

В комитете по транспорту на момент публикации ситуацию не прокомментировали. В ГУП «Пассажиравтотранс» заявили, что на его работу новые правила не повлияют. Из 3700 водителей у городского перевозчика трудятся только 27 иностранцев. Все они уже успели обзавестись российскими правами, подчеркнули в компании.

Коммерческие  перевозчики, опрошенные «Фонтанкой», отказались комментировать ситуацию. Но неофициально признались, что ситуация критическая. «С маршрутов иностранцев не снимаем, их просто некем заменить. Ждем, как поведет себя ГИБДД», – рассказал представитель одного из крупных перевозчиков. Представитель другой транспортной компании отметил, что не теряет надежды на Госдуму, которая все-таки примет законопроект об отсрочке.

Однако, по всей видимости, ожидания напрасны. В профильном комитете нижней палаты парламента сообщили, что вопрос на повестке дня не стоит. «Если отложить на год, все равно найдутся те, кто не успеет и к этому сроку», – пояснил свою позицию собеседник «Фонтанки». По оценкам депутатов, за месяц ГИБДД должно справиться со  всеми, кто хотел бы получить российские права. «Но если транспорт все-таки встанет, «придется применить форсированные меры», – пообещали в комитете.

Однако приводить свой штат в соответствие с законом перевозчики не торопятся. Как рассказали «Водителю Петербурга» в УГИБДД по городу и области, известие о вступлении в силу новых требований не вызвало роста числа желающих поменять права.

По словам перевозчиков, они бы и рады переобучить водителей, однако не могут этого сделать. «Участники Ассоциации перевозчиков пассажиров неоднократно пытались отправить шоферов-иностранцев сдавать на российские права. Но сначала от них потребовали постоянную регистрацию в Петербурге, а потом и вовсе депортировали, применив закон, который запрещает въезд на территорию РФ лиц, совершивших два административных правонарушениях в течение трех лет», – рассказал Василий Киселёв.

Заменить их соотечественниками также не удается. «Мы пытались привлечь кадры из регионов, устраивали рекламные кампании, но результатов почти нет. Россияне не хотят идти на такую тяжелую работу», – прокомментировал один из перевозчиков.

Но участники смежных рынков — грузовых и туристических перевозок – уверены, что их коллеги по цеху лукавят. По словам главы ассоциации «Грузавтотранс» Владимира Матягина,  от 30 до 60% дальнобойщиков — это водители с иностранными правами. «С рейсов их никто снимать не будет, компании просто будут «договариваться» с ГИБДД», – отметил он. А вот заявления о невозможности переобучить водителей — это отговорка тех, кто не хочет инвестировать в кадры. Нанимать мигрантов дешевле, чем россиян, но и платить за переобучение сотрудников, которые могут вернутся на родину после истечения патента, никто не хочет.

Чтобы привлечь российских водителей, транспортным компаниям придется повышать заработную плату, что неизбежно отразится на стоимости услуг, считают в компании «Невэкс», специализирующейся на туристических перевозках. Но это к лучшему. «Сейчас небольшие компании нанимают гостей из Средней Азии полулегально и демпингуют. В итоге предприятия, которые работают с российскими водителями, чтобы не лишиться заказов, вынуждены держать конкурентные цены и зарабатывают меньше прибыли. Новый закон поставит всех в равные условия», – прокомментировали в «Невэкс».

А вот бизнес такси запрет на работу без российских прав пока не затронет. «Если в Москве 30% водителей такси  работают без российских прав, то в Петербурге только около 5%», – рассказал «Фонтанке» Сергей Муравьев, генеральный директор ООО «Эверест 8800» (партнер Uber, «Яндекс.Такси» и Gett по подбору водителей). Однако, по его словам, доля иностранных водителей в Северной столице также будет расти.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (8)
dragvs
5 июня 2017 г. 23:43
Маршруток в современном городе быть не может, это позор Санкт-Петербурга и власть с этим ничего делать не собирается. Они не могут даже нормальные стационарные валидаторы заставить их установить, на кой водителю отвлекаться каждый раз чтобы пробить проездной? С российскими водителями очевидна проблема в зарплате, кто готов платить рыночную ЗП, тот не испытывает проблем с наймом граждан РФ.
atf
5 июня 2017 г. 23:38
Зарплату повышайте! И режим охраны труда соблюдайте, к вечеру некоторые водилы уже спят за рулем и ездить с ними просто опасно.
Oleg_I
5 июня 2017 г. 23:35
Дмитрий Н: Абсолютно верно. Что в очередной раз доказывает преимущество частного бизнеса перед государственным: когда государственный берет под козырек, частный предпочитает взяточничество и саботаж. Тем и живет.
zenotr
5 июня 2017 г. 23:29
которые ноят, что город встанет...видимо денег хорошо имеют с перевозчиков.
obliteration
5 июня 2017 г. 23:28
А почему эти условия в конкурсную документацию не были заложены ?
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
www.ivi.ru
01.06.2017 11:17

Портал www.ivi.ru представляет три новых фильмах о необычной дружбе

Друг, в котором можно быть уверенным на 100% — огромная ценность. Познакомьтесь с кинопремьерами 2017 года, чтобы убедиться: дружба существует.
maximumtest.ru
31.05.2017 12:37

Для закончивших 8 класс: все об ОГЭ и выборе между школой и колледжем

30 мая все девятиклассники России сдавали ОГЭ по русскому языку и делились своими впечатлениями, и мнения оказалось негативным. В чём причина?
«ФОРТОЛЕТ»
31.05.2017 10:37

3-4 июня в форту Константин состоится фестиваль воздушных змеев "ФОРТОЛЕТ"

3 и 4 июня 2017г. при поддержке Администрации Кронштадтского района на территории историко-культурного комплекса форт Константин состоится 1-й международный фестиваль воздушных змеев «ФОРТОЛЕТ».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Северная верфь» построит в Петербурге завод с превышением допустимой высоты
В метро еще три станции оснастят системой видеонаблюдения за 140 млн рублей
Госстройнадзор выдал ТКК разрешение на второй участок частной трамвайной сети
На Рощинской появится новый каток
«Фонтанка» за 60 секунд – 5 июня
В подземке появились «футбольные» схемы метро Петербурга
Полтавченко попросили не допустить строительство храма в Малиновке
Самострой на проспекте Просвещения отправится под снос
Губернатор Петербурга стал почетным гражданином Симферополя
Суд не защитил полномочия ГЦРР по рекламным договорам
Маршрутки поехали мимо закона
Минкульт нанес КГИОПу третий удар
Лето в Петербурге будет в среду
Дом для петербургской элиты: сегодня и 100 лет назад
Эрмитаж теряет время и деньги
Подрывное одиночество курсанта Можайки
Петербург переедет за деньги
Ирада Вовненко: Я хочу поговорить с РПЦ
OFF-программа ПМЭФа
Рынок слабого напряжения
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Финн решил проплыть на SUP-серфе вдоль Финляндии

Как Ленинград в 1946 году вновь стал морским городом

Константин Селин

Skoda Kodiaq. Большой и уютный

Новости компаний
www.ivi.ru
01.06.2017 11:17
Портал www.ivi.ru представляет три новых фильмах о необычной дружбе
Друг, в котором можно быть уверенным на 100% — огромная ценность. Познакомьтесь с кинопремьерами 2017 года, чтобы убедиться: дружба существует.
maximumtest.ru
31.05.2017 12:37
Для закончивших 8 класс: все об ОГЭ и выборе между школой и колледжем
30 мая все девятиклассники России сдавали ОГЭ по русскому языку и делились своими впечатлениями, и мнения оказалось негативным. В чём причина?
«ФОРТОЛЕТ»
31.05.2017 10:37
3-4 июня в форту Константин состоится фестиваль воздушных змеев "ФОРТОЛЕТ"
3 и 4 июня 2017г. при поддержке Администрации Кронштадтского района на территории историко-культурного комплекса форт Константин состоится 1-й международный фестиваль воздушных змеев «ФОРТОЛЕТ».
Фото предоставлено компанией РЖД Тур
30.05.2017 17:40
Сезонное предложение от РЖД Тур – летняя паровозная прогулка
«Есть такая страна на свете, где в своих поездах разъезжают дети» — эту цитату Джанни Родари можно увидеть на стене вдоль путей Малой Октябрьской детской железной дороги.
Фото предоставлено УК “Новоселье”
30.05.2017 13:08
Жители “Новоселье: городские кварталы” озеленили свои дворы
27 мая 2017 года, в День города, в проекте КОТ “Новоселье: городские кварталы” состоялся ЭКО-праздник. Мероприятие было организовано УК “Новоселье”.
Конакова Александра
29.05.2017 18:02
Билеты в Филармонию продадут за полцены
Приход лета в Филармонии встречают акцией: в течение трех дней — 1, 2 и 3 июня — билеты на ряд июньских концертов можно будет приобрести за половину стоимости.
«Кивеннапа»
26.05.2017 15:48
«Кивеннапа» намерена погасить все выплаты и удвоить темпы ввода жилья
Топ-менеджментом компании «Кивеннапа» принято решение о выделении значительных сумм на погашение требований клиентов, решивших расторгнуть договор строительства и не получивших свое жилье в срок.
“Новоселье: городские кварталы”
25.05.2017 13:04
Жители “Новоселье: городские кварталы” отметят день города эко-праздником
27 мая 2017 года в 12:00 УК «Новоселье» для жителей кварталов «Альфа» и «Бета» и всех желающих организует ЭКО-праздник!
КЕЙ
25.05.2017 08:00
КЕЙ поможет с выбором робота-пылесоса
Бытовые роботы - автоматические устройства, способные функционировать практически без участия человека, пока что остаются относительной редкостью.
maximumtest.ru
24.05.2017 16:34
Будущим 11-классникам помогут определиться с профессией и вузами
Решение о выборе вуза и профессии одно из самых сложных как для ребят, так и для их родителей. Но при этом его нужно принять до того, как начнется тяжелый год в 11-м классе.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.