Маршрутки поехали мимо закона

Парализовать работу общественного транспорта или нарваться на миллионные штрафы — вступивший в силу закон поставил участников петербургского рынка перед выбором.

Поправки в закон «О безопасности дорожного движения», лишающие иностранных граждан возможности работать водителем такси, автобусов и грузовых автомобилей на территории РФ без российского водительского удостоверения, были приняты еще в 2013 году. Однако их вступление в силу, отложенное на 1 июня 2017 года, все равно стало для рынка неожиданностью. По словам перевозчиков, они до последнего уповали на отсрочку: весной Госдума внесла на рассмотрение законопроект, отодвигающий дату действия новых требований на июнь 2018 года. Но депутаты и не успели его принять.

Теперь, чтобы продолжить карьеру в России, иностранцам нужно сдать теоретический и практический экзамен в ГИБДД. В противном случае штраф для работодателя составит 50 тысяч рублей.

Такая ситуация, по сути, поставила вне закона петербургских перевозчиков, утверждают в Ассоциации перевозчиков пассажиров (объединяет крупнейшие транспортные компании – «Пассажиравтотранс», «Третий парк», «Питеравто»). По данным организации, сейчас на городских маршрутах работает 15 тысяч водителей, из которых почти треть (4,5 тысячи) — это иностранцы без российских прав. В основном, граждане Таджикистана и Узбекистана.

«Чтобы соблюсти требования закона, нужно отстранять их от работы, а значит пропорционально сократить частоту рейсов или количество маршрутов», – комментирует глава Ассоциации перевозчиков пассажиров Василий Киселев.

По данным СПб ГКУ «Организатор перевозок», в Петербурге на данный момент работает 289 коммерческих маршрутов и 400 социальных (последние обслуживают как ГУП «Пассажиравтотранс», так и частные компании).

Пойти на сокращение или отмену рейсов перевозчики не могут. Если по их вине случится транспортный коллапс, город лишит их лицензии. В итоге с 1 июня компании продолжили деятельность в прежнем режиме, рискуя навлечь на себя претензии ГИБДД. Учитывая количество водителей общая сумма штрафов может исчисляться миллионами рублей. Эти траты неизбежно приведут либо к потере рентабельности, либо повышению цен.

В комитете по транспорту на момент публикации ситуацию не прокомментировали. В ГУП «Пассажиравтотранс» заявили, что на его работу новые правила не повлияют. Из 3700 водителей у городского перевозчика трудятся только 27 иностранцев. Все они уже успели обзавестись российскими правами, подчеркнули в компании.

Коммерческие перевозчики, опрошенные «Фонтанкой», отказались комментировать ситуацию. Но неофициально признались, что ситуация критическая. «С маршрутов иностранцев не снимаем, их просто некем заменить. Ждем, как поведет себя ГИБДД», – рассказал представитель одного из крупных перевозчиков. Представитель другой транспортной компании отметил, что не теряет надежды на Госдуму, которая все-таки примет законопроект об отсрочке.

Однако, по всей видимости, ожидания напрасны. В профильном комитете нижней палаты парламента сообщили, что вопрос на повестке дня не стоит. «Если отложить на год, все равно найдутся те, кто не успеет и к этому сроку», – пояснил свою позицию собеседник «Фонтанки». По оценкам депутатов, за месяц ГИБДД должно справиться со всеми, кто хотел бы получить российские права. «Но если транспорт все-таки встанет, «придется применить форсированные меры», – пообещали в комитете.

Однако приводить свой штат в соответствие с законом перевозчики не торопятся. Как рассказали «Водителю Петербурга» в УГИБДД по городу и области, известие о вступлении в силу новых требований не вызвало роста числа желающих поменять права.

По словам перевозчиков, они бы и рады переобучить водителей, однако не могут этого сделать. «Участники Ассоциации перевозчиков пассажиров неоднократно пытались отправить шоферов-иностранцев сдавать на российские права. Но сначала от них потребовали постоянную регистрацию в Петербурге, а потом и вовсе депортировали, применив закон, который запрещает въезд на территорию РФ лиц, совершивших два административных правонарушениях в течение трех лет», – рассказал Василий Киселёв.

Заменить их соотечественниками также не удается. «Мы пытались привлечь кадры из регионов, устраивали рекламные кампании, но результатов почти нет. Россияне не хотят идти на такую тяжелую работу», – прокомментировал один из перевозчиков.

Но участники смежных рынков — грузовых и туристических перевозок – уверены, что их коллеги по цеху лукавят. По словам главы ассоциации «Грузавтотранс» Владимира Матягина, от 30 до 60% дальнобойщиков — это водители с иностранными правами. «С рейсов их никто снимать не будет, компании просто будут «договариваться» с ГИБДД», – отметил он. А вот заявления о невозможности переобучить водителей — это отговорка тех, кто не хочет инвестировать в кадры. Нанимать мигрантов дешевле, чем россиян, но и платить за переобучение сотрудников, которые могут вернутся на родину после истечения патента, никто не хочет.

Чтобы привлечь российских водителей, транспортным компаниям придется повышать заработную плату, что неизбежно отразится на стоимости услуг, считают в компании «Невэкс», специализирующейся на туристических перевозках. Но это к лучшему. «Сейчас небольшие компании нанимают гостей из Средней Азии полулегально и демпингуют. В итоге предприятия, которые работают с российскими водителями, чтобы не лишиться заказов, вынуждены держать конкурентные цены и зарабатывают меньше прибыли. Новый закон поставит всех в равные условия», – прокомментировали в «Невэкс».

А вот бизнес такси запрет на работу без российских прав пока не затронет. «Если в Москве 30% водителей такси работают без российских прав, то в Петербурге только около 5%», – рассказал «Фонтанке» Сергей Муравьев, генеральный директор ООО «Эверест 8800» (партнер Uber, «Яндекс.Такси» и Gett по подбору водителей). Однако, по его словам, доля иностранных водителей в Северной столице также будет расти.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»