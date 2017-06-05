Стрелком в Орландо оказался бывший военнослужащий США

Полиция Орландо установила личность мужчины, устроившего стрельбу в офисе. Об этом сообщается в твиттере окружного шерифа.

«Стрелком оказался Джон Роберт Ньюман-младший, белый мужчина, 45 лет. Он жил один — никаких родных в округе. Ветеран армии, демобилизовался в 1999 году», — сказал шериф Джерри Демингс. Об этом пишет "Газета.ру".

Ранее сообщалось, что утром мужчина пришел на работу и открыл огонь по бывшим коллегам. В числе погибших оказались начальник и трое других бывших сотрудников убийцы.

Ранее 5 июня офис шерифа округа Ориндж американского города Орландо сообщал об инциденте со стрельбой, в результате которого погибли пять человек. В 8.03 (15.03 мск) в офис шерифа из здания компании Fiamma поступил звонок с сообщением о стрельбе. Уже через несколько минут полиция прибыла на место инцидента. «Четыре человека погибли на месте. Один человек скончался в больнице. Стрелок совершил самоубийство», — рассказали в полиции.