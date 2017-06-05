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Власть
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05.06.2017 22:03

Путин поговорил с Эрдоганом о Катаре

По инициативе турецкой стороны 5 июня состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Турецкой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждена ситуация, сложившаяся вокруг государства Катар. Президенты призвали все заинтересованные страны к диалогу в целях выработки компромиссных решений в интересах сохранения мира и стабильности в регионе Персидского залива. Подчеркнуто, что острый кризис на Ближнем Востоке требует слаженной работы и тесной координации международного сообщества в деле борьбы с террористической угрозой", сообщает пресс-служба президента России.

Лидеры условились о продолжении совместных усилий по содействию сирийскому урегулированию, в том числе в контексте обеспечения скорейшего практического выполнения договоренностей о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике, добавлено в нём.

"Затрагивались отдельные вопросы двустороннего сотрудничества. Отмечен, в частности, успешный ход работы по полному восстановлению российско-турецких торгово-экономических связей и реализации проекта газопровода «Турецкий поток»", – заключают в Кремле.

Как писала "Фонтанка", утром 5 июня Бахрейн разорвал дипломатические связи с Катаром, обвинив соседнее государство во вмешательстве в свою внутреннюю политику. Бахрейн закроет транспортное, морское и воздушное сообщение с Катаром в течение 24 часов, а гражданам этой страны дается 14 дней на то, чтобы покинуть Бахрейн. Кроме того, всем дипломатам Катара дается 48 часов на возвращение на родину, отмечает Al Arabiya. Катар также обвиняется в эскалации напряженности в СМИ и финансировании вооруженных террористических группировок, что может угрожать безопасности Бахрейна.

Вслед за Бахрейном дипломатические отношения с Катаром разорвала и Саудовская Аравия, которая примет точно такие же меры в отношении Катара, как и Бахрейн. К ним присоединился Египет, а затем Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Ливия, Мальдивы, Йемен.

 

 


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