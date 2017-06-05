«Северная верфь» построит в Петербурге завод с превышением допустимой высоты

Судостроительный завод построит новую площадку высотой почти в два раза выше максимально допустимой. Строительство комплекса в Кировском районе Петербурга одобрил Смольный.

Как сообщает пресс-служба городского правительства, свое согласие на отклонение от допустимой высотности комиссия по землепользованию и застройке дала 5 июня.

На нескольких земельных участках по адресу Корабельная ул., д. 6, «Северная верфь» построит: построечно-спусковой комплекс, стапельную площадку с эллингом и крановым оборудованием для судов длиной до 260 метров и весом до 25 тыс. тонн.

Максимальная высота таких промышленных сооружений не может быть менее 73-75 метров, поэтому комиссия не возражала против отклонения от высотных параметров.

При этом, согласно Правилам землепользования и застройки, разрешенная максимальная высота в этой зоне 40 метров, с возможностью предельного отклонения до 65-ти.