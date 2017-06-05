Полиция Британии назвала имена двух лондонских террористов

Одним из террористов, устроивших атаку в Лондоне вечером 3 июня, был 27-летний Хурам Шазад Бутт, другим — 30-летний Рашид Редуан. Об этом 5 ибня сообщает Скотланд-Ярд на своей странице в Twitter.

Как уточняет Reuters, Бутт — выходец из Пакистана, получивший британский паспорт. Ранее он уже попадал в поле зрения спецслужб, в частности, контрразведки, однако указаний на то, что он готовит террористическую атаку, не было, передает "Лента.ру".

Как пояснили следователи, второй преступник — Редуан — полиции известен не был. Работа по идентификации третьего участника атаки продолжается.

Как писала "Фонтанка", атаки были совершены в ночь на 4 июня. В толпу пешеходов на Лондонском мосту въехал фургон. После этого он переместился на рынок Боро-Маркет. Там из машины вышли трое вооруженных ножами и начали нападать на людей.

В результате нападения семь человек погибли, 48 пострадали. Полиция убила троих нападавших.