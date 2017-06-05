В метро еще три станции оснастят системой видеонаблюдения за 140 млн рублей

Петербургский метрополитен объявил аукционна оснащение системой интеллектуального видеонаблюдения станций "Лесная", "Горьковская"и "Петроградская". Пока что такая техника есть лишь на трети всех станций.

Информация о конкурсе опубликована на сайте госзакупок 5 июня. Максимальная стоимость — 141 млн рублей, работы необходимо выполнить до 30 ноября. Согласно приказу Минтранса от 29 апреля 2011 года такой системой должны быть оборудованы все станции метро, однако на середину апреля она была лишь на 23 из 67. «Фонтанка» направляла запрос руководству предприятия по поводу отсутствия камер на остальных объектах в начале мая, однако ответа пока не получила.

Интеллектуальный видеокомплекс в 2013 году в рамках эксперимента установили на «Ладожской», занималось этим ООО «ТехноОхранСервис». Он позволяет различать лица пассажиров метро и сравнивать их с фотопортретами разыскиваемых преступников. Опознать никого не удалось. Однако еще 570 млн рублей выделили на то, чтобы оборудовать еще 14 станций. Именно система интеллектуального видеонаблюдения, в частности, ответственна за обнаружение оставленных бесхозных предметов. Заявка на дооснащение системы включена в проект комплексной программы обеспечения безопасности на транспорте до 2020 года.