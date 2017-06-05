Госстройнадзор выдал ТКК разрешение на второй участок частной трамвайной сети
«Транспортная концессионная компания» получила разрешение на строительство трамвайного участка №3 по проспекте Наставников в границах от ул. Хасанская до пр. Косыгина). Это уже второе разрешение предприятия.
Информация о выдаче разрешения опубликована на сайте Госстройнадзора. 30 января такое же разрешение концессионер получил на участок от проспекта Наставников до разворотного кольца.
Предполагается, что уже в июле частная ТКК должна забрать себе маршруты Ржевской сети (№ 8, 10, 59, 64). 1 июня комитет по транспорту сообщил, что в связи с необходимостью проведения работ отменяет трамвайные направления № 64 и 59. При этом меняется маршрутизация 10-го трамвая о открываются временные направления: троллейбусное — троллейбусный маршрут №22А «Хасанская улица — станция метро „Ладожская“» и автобусное № 169А «Улица Подвойского — Ржевская площадь» (аналог маршрута №30А).
Справка:
Смольный подписал концессионное соглашение с ТКК в мае 2016 года. Инвестор, по договору, проведет реконструкцию путей на правом берегу Невы и построит депо на территории недостроенного трампарка №11. Общий объем капитальных вложений – 6,5 млрд рублей. Город со своей стороны уже выплатил один инвестиционный платеж в 400 млн рублей, по факту работ добавит еще 930 млн рублей. Затем сеть передадут ТКК в концессию на 30 лет. Общие расходы на эксплуатацию и закупку трамваев (компании Stadller) оцениваются в 33 млрд рублей.