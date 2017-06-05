Госстройнадзор выдал ТКК разрешение на второй участок частной трамвайной сети

«Транспортная концессионная компания» получила разрешение на строительство трамвайного участка №3 по проспекте Наставников в границах от ул. Хасанская до пр. Косыгина). Это уже второе разрешение предприятия.

Информация о выдаче разрешения опубликована на сайте Госстройнадзора. 30 января такое же разрешение концессионер получил на участок от проспекта Наставников до разворотного кольца.

Предполагается, что уже в июле частная ТКК должна забрать себе маршруты Ржевской сети (№ 8, 10, 59, 64). 1 июня комитет по транспорту сообщил, что в связи с необходимостью проведения работ отменяет трамвайные направления № 64 и 59. При этом меняется маршрутизация 10-го трамвая о открываются временные направления: троллейбусное — троллейбусный маршрут №22А «Хасанская улица — станция метро „Ладожская“» и автобусное № 169А «Улица Подвойского — Ржевская площадь» (аналог маршрута №30А).