Смольный одобрил еще три храма и церковно-приходскую школу

В Петербурге появятся еще три храмовых комплекса и церковно-приходская школа. Соответствующие проекты 5 июня были поддержаны комиссией Смольного по землепользованию и застройке.

В частности, было одобрено строительство воскресной церковно-приходской школы с храмом и часовней в Сестрорецке, 5-я линия, дом 5, литера А. Школа станет частью храма Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Александровская.

Кроме того, комиссия дала согласие на еще три храма. Новой церковью на улице Анисимова в Колпино обзаведется приход храма Сошествия Святого Духа. На улице Димитрова появится собор, церковь и три корпуса «духовно-молодежного центра», говорится в сообщении Смольного. А в поселке Торфяное Выборгского района на Карьерной улице разместится не только храм, но и колокольня и административное здание прихода храма во имя Святых Мучеников младенцев Вифлеемских.