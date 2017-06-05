Еще
20:44 05.06.2017
Пришлите свою новость!
20:37
Смольный одобрил еще три храма и церковно-приходскую школу
20:32
На Рощинской появится новый каток
20:12
Избивший актера из «Улиц разбитых фонарей» задержан
20:08
"Зенит" официально объявил о переходе Терентьева из "Ростова"
19:47
Росгидромет уже штрафует синоптиков за ошибки в прогнозах
19:24
Сарсания: Некоторые зимние приобретения "Зенита" не соответствовали уровню клуба
19:15
Финская профессура займётся глубоким анализом политики безопасности России
19:11
Вход на «Василеостровскую» открыли
19:10
МИД: Россия оставляет за собой право ответить на враждебные действия Черногории
18:55
Суд выпустил из СИЗО предполагаемого участника ОПГ племянника замминистра обороны
18:49
«Фонтанка» за 60 секунд – 5 июня
18:44
Лавров поговорил с главой МИД Катара
18:41
Вход на «Василеостровскую» закрыт из-за бесхозного предмета
18:38
В Пулково в посылке в США нашли два снаряда для гранатомета
18:27
Полиция рассказала подробности стрельбы в Орландо
18:20
В подземке появились «футбольные» схемы метро Петербурга
18:14
"Йокерит" сыграет со СКА под открытым небом
17:58
Замгубернатора Курской области подозревают в получении взятки
17:44
Финский мальчик встретил в лесу пятерых медведей
17:37
Полтавченко попросили не допустить строительство храма в Малиновке
17:35
В Кировске готовят к сдаче первый в Ленобласти дом по программе «Жилье для российской семьи»
17:31
В Ладоге нашли тело второго рыбака из затонувшей лодки
17:19
Саудовская Аравия и ОАЭ прекратили поставки сахара в Катар
17:15
В Петербурге очередь в санатории растет, а количество путевок - уменьшается
17:12
Как Ленинград в 1946 году вновь стал морским городом
17:03
В Адыгее после жёсткой посадки загорелся вертолет
17:00
Детей с тяжёлой инвалидностью переселяют из Павловского детдома во взрослый ПНИ, несмотря на обещания
16:54
Петербург сложил оружие
16:50
В американском Орландо произошла стрельба
16:46
На Ленинском сотрудники Росгвардии ловили пьяного водителя
16:40
В Петербурге суд прекратил дело о нападении на ребенка с самокатом
16:39
Женщина угодила под машину, переходя проспект Стачек
16:29
Главком сухопутных войск Аргентины посетит военные академии Петербурга
16:21
Финн решил проплыть на SUP-серфе вдоль Финляндии
16:18
ЦБ РФ намерен увеличить международные резервы до полутриллиона долларов
16:16
Самострой на проспекте Просвещения отправится под снос
16:12
Ленобласть вошла в тройку регионов с инновационным развитием образования
15:57
Смольный: 40% петербургских продавцов пива не подключились к ЕГАИС
15:53
Защитник «Ростова» Денис Терентьев может сегодня перейти в «Зенит»
15:50
Лавров о конфликте вокруг Катара: Мы не вмешиваемся в эти решения
15:37
Смольный отправил штаб Навального митинговать в Удельный парк
15:24
Усманов не смог определить лучшего в конкурсе мемов и раздает айфоны
15:22
Совбез РФ прогнозирует осложнение ситуации в мире
15:11
Спорткомплекс на Яхтенной достроит ООО «Строй-Мастер»
15:01
Губернатор Петербурга стал почетным гражданином Симферополя
14:56
В Москве объявили штормовое предупреждение
14:52
Суд не защитил полномочия ГЦРР по рекламным договорам
14:48
Петербуржец отстаивал место для парковки топором
14:40
В Хельсинки проходят военные учения
14:36
В Питере - плыть: кто из VIP-ов занимается SUP-ом в Петербурге?
14:32
ЗакС попросит для Смольного новые полномочия по регулированию продажи алкоголя
14:14
Петербургские депутаты предлагают ограничить продажу алкоголя из-за Кубка конфедераций
14:08
"Левада-центр": Половина россиян назвала внешним врагом Украину
14:02
Стоматолог, сломавший пациентке челюсть, оштрафован, но наказание исполнять не будет
13:54
Медиков детской поликлиники наказали за формальный патронаж неблагополучной семьи
13:51
Песков: Мы не вмешиваемся в ситуацию вокруг Катара
13:38
Песков объяснил слова Путина о «перебирающем» Трампе
13:33
Глава сил обороны Финляндии обсудит Россию в США
13:23
МЧС хочет наказывать синоптиков за ошибочные прогнозы погоды
13:15
Шойгу инспектирует Каспийскую флотилию
13:07
Сарсания: Нобоа если не лучший на своей позиции, то точно входит в тройку
12:56
Финским министрам рекомендуют не использовать общественный транспорт
12:48
Сарсания: Данни продолжит. Но не в России
12:33
В Кингисеппе капитально отремонтируют пешеходную переправу через Лугу
12:27
В Петербурге потеплеет. Умеренно
12:21
Экс-главу библиотеки украинской литературы приговорили условно
12:18
В Петербурге отыщут и наградят авторов суперкороткой прозы
12:11
Численность группы, инициирующей референдум в Петербурге, предложено увеличить в 15 раз
12:07
Ржавая горячая вода затопила Маршала Захарова
12:06
Сомалиец-таксист из Финляндии стал на родине вице-спикером парламента
Предыдущие новости
Архив материалов
Недвижимость
Версия для печати
05.06.2017 20:37

Смольный одобрил еще три храма и церковно-приходскую школу

В Петербурге появятся еще три храмовых комплекса и церковно-приходская школа. Соответствующие проекты 5 июня были поддержаны комиссией Смольного по землепользованию и застройке.

В частности, было одобрено строительство воскресной церковно-приходской школы с храмом и часовней в Сестрорецке, 5-я линия, дом 5, литера А. Школа станет частью храма Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Александровская.

Кроме того, комиссия дала согласие на еще три храма. Новой церковью на улице Анисимова в Колпино обзаведется приход храма Сошествия Святого Духа. На улице Димитрова появится собор, церковь и три корпуса «духовно-молодежного центра», говорится в сообщении Смольного. А в поселке Торфяное Выборгского района на Карьерной улице разместится не только храм, но и колокольня и административное здание прихода храма во имя Святых Мучеников младенцев Вифлеемских.


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Victory Plaza
05.06.2017 12:01

В Московском районе стартует проект элитного жилья Victory Plaza

Компания Setl City приступила к строительству элитного жилого дома Victory Plaza на улице Гастелло в Московском районе Санкт-Петербурга.
АО «Строительный трест»
05.06.2017 11:14

Ставка для клиентов «Строительного треста» снижается до 10,7%

Банк «Сбербанк» снизил ипотечную ставку для покупателей квартир в строящихся комплексах компании до 10,7% годовых в рамках специальной акции для застройщиков.
«ЮИТ Санкт-Петербург»
05.06.2017 11:07

ЮИТ выполняет «100 Добрых Дел»

Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» в рамках кампании «100 Добрых Дел» оказала помощь детскому саду № 53 компенсирующего вида Центрального района Санкт-Петербурга «Консультативно-практический центр по абилитации детей со зрительной патологией».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Смольный одобрил еще три храма и церковно-приходскую школу
В Кировске готовят к сдаче первый в Ленобласти дом по программе «Жилье для российской семьи»
Самострой на проспекте Просвещения отправится под снос
Спорткомплекс на Яхтенной достроит ООО «Строй-Мастер»
В Кингисеппе капитально отремонтируют пешеходную переправу через Лугу
Cтарообрядческая церковь пытается вернуть здание на Московском проспекте
Глава Пентагона допустил возможность конфликта с Китаем
Сгоревший много лет назад флигель на Разночинной продают под снос
У строящихся домов ГК "Город" начали устанавливать фонари
Минстрой сообщил о движении к понижению ипотечной ставки до 9%
Кухонные споры в апартаментах
Ректора Бачевского арестовали из-за массажа и трикотажа
На охтинском фронте без перемен
Взял ипотеку – выкручивайся сам
На Тореза высотки не будет
Ай да долг, да под арест
Снос хрущевок как «типичная многоходовочка»
Новостройки Петербурга: не продаются и не дешевеют
Тут вам не Москва: в Петербурге раскритиковали массовый снос хрущевок
Тайны Лахтинского проспекта
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Финн решил проплыть на SUP-серфе вдоль Финляндии

Как Ленинград в 1946 году вновь стал морским городом

Константин Селин

Skoda Kodiaq. Большой и уютный

Новости компаний
Victory Plaza
05.06.2017 12:01
В Московском районе стартует проект элитного жилья Victory Plaza
Компания Setl City приступила к строительству элитного жилого дома Victory Plaza на улице Гастелло в Московском районе Санкт-Петербурга.
АО «Строительный трест»
05.06.2017 11:14
Ставка для клиентов «Строительного треста» снижается до 10,7%
Банк «Сбербанк» снизил ипотечную ставку для покупателей квартир в строящихся комплексах компании до 10,7% годовых в рамках специальной акции для застройщиков.
«ЮИТ Санкт-Петербург»
05.06.2017 11:07
ЮИТ выполняет «100 Добрых Дел»
Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» в рамках кампании «100 Добрых Дел» оказала помощь детскому саду № 53 компенсирующего вида Центрального района Санкт-Петербурга «Консультативно-практический центр по абилитации детей со зрительной патологией».
Navis Development Group
02.06.2017 18:10
Партнер Navis Development Group снижает базовую ставку по ипотеке до 10% на новое жилье
С 1 июня 2017 года ПАО Сбербанк - Стратегический партнер компании Navis Development Group снижает базовую ставку по ипотеке до 10% на новое жилье
ГК «ЦДС»
02.06.2017 15:44
ГК ЦДС расширяет ипотечную программу
ГК «ЦДС» и АО «Сургутнефтегазбанк» заключили партнерское соглашение о сотрудничестве. Банк аккредитовал строящиеся объекты ГК «ЦДС».
АО «Строительный трест»
02.06.2017 15:38
Объявлены итоги конкурса профессионального мастерства «Лучший каменщик-2017»
Победителем традиционного ежегодного соревнования специалистов по кирпичной кладке Санкт-Петербурга и Ленинградской области в седьмой раз стал представитель объединения «Строительный трест» – компании-лидера кирпичного домостроения Санкт-Петербурга.
«Эталон ЛенСпецСМУ»
02.06.2017 15:29
Снижены ставки по ипотеке на квартиры от «Эталон ЛенСпецСМУ»
С 1 июня ПАО «Сбербанк России» снижает ставки по ипотеке для новостроек. Теперь заключить ипотечный договор долевого участия на приобретение квартиры от АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в рамках «Акции для застройщиков» можно по ставке от 10% годовых
ПАО «Группа ЛСР»
02.06.2017 11:22
«Группа ЛСР» предлагает «Военную ипотеку» на старте строительства объектов в Петербурге
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк аккредитовал по программе «Военная ипотека» строящиеся объекты «Группы ЛСР», находящиеся на начальной стадии строительства.
ЖК «Невские паруса»
01.06.2017 17:49
«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры с видом на Неву
Компания «Петербургская Недвижимость»- эксклюзивный брокер компании Setl City - начала продажу квартир в четвертой очереди жилого комплекса «Невские паруса».
ГК «Эталон»
01.06.2017 15:09
Открыты продажи коммерческих помещений в ЖК Fusion
Открыты продажи встроенных коммерческих помещений в жилом комплексе бизнес-класса Fusion, который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Выборгском районе Санкт-Петербурга в пяти минутах ходьбы от станции метро «Выборгская».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.