На Рощинской появится новый каток

Дополнительная ледовая площадка появится в Московском районе Петербурга, а в Коломягах – автостоянка. Оба проекта были поддержаны 5 июня на заседании комиссии Смольного по землепользованию и застройке.

Как сообщает пресс-служба Смольного, комиссия поддержала строительство крытого катка высотой 17 метров на Рощинской улице, дом 23, литера Е. Заявление подавало ООО «БалтМостСтрой». Площадь участка – 11 тыс. кв.м, общая площадь катка составит 3624 кв.м. Проект поддержан на общественных слушаниях и в районной комиссии. Уже утвержден градплан земельного участка.

Кроме того, было поддержано строительство автостоянки на Ново-Никитинской улице, в Коломягах. Заявитель – СПб ГБУ «Управление инвестиций», на участке планируется оборудовать автостоянку на 8000 кв.м.