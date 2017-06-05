Избивший актера из «Улиц разбитых фонарей» задержан

Подозреваемый в ограблении актера Геннадия Свиря задержан оперативниками 26-го отдела полиции. После общения с девушкой-полицейским налетчик осознал, что мочиться у подъездов — плохо.

Как стало известно «Фонтанке», сегодня, 5 июня, полицейские задержали 31-летнего петербуржца Ивана Глушенкова. По предварительным данным, именно он справлял нужду у 33-го дома на проспекте Передовиков и был замечен актером из «Улиц разбитых фонарей». На замечание Глушенков отреагировал ударом со спины. Свирь потерял сознание, а когда очнулся, понял, что обидчик забрал у него травматический пистолет «Оса».

Фото: скриншот видео с сайта youtube.com

Глушенкова нашла девушка-оперативник 26-го отдела полиции Красногвардейского УМВД. Сама же и задержала. После общения подозреваемый отвез ее к кустам у проспекта Энергетиков и показал выброшенный пистолет.

Вечером 5-го числа решается вопрос о квалификации уголовного дела. Оно может быть возбуждено по статье или 158 УК («Кража»), или 161 УК («Грабеж»). Зависит от того, в какой момент похищен пистолет: до или после потери сознания. В полиции верят в откровенность Глушенкова. После разговора с девушкой-опером он всем видом показал, что ему стыдно.

Геннадий Свирь известен по полицейским сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Литейный, 4», ролям второго плана в «Ты у меня одна» и «Все будет хорошо».