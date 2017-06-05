"Зенит" официально объявил о переходе Терентьева из "Ростова"

Защитник "Ростова", выпускник академии "Зенита", Денис Терентьев возвращается в петербургский клуб. Как сообщает официальный сайт "Зенита", соглашение с Терентьевым рассчитано на 3 года и предусматривает возможность продления еще на два сезона.

Напомним, "Фонтанка" сообщала сегодня о том, что переход может состояться до конца дня.

Справка:

Терентьев – 24-летний воспитанник Академии «Зенита», но за петербургский клуб провел всего один матч. Затем два раза был в аренде в «Томи», в 2015-м подписал полноценный контракт с «Ростовом» и провел удачный сезон под руководством Курбана Бердыева, хорошо показав себя и в еврокубках, и в российском чемпионате.