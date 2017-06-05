Росгидромет уже штрафует синоптиков за ошибки в прогнозах

В Росгидромете уже есть система штрафов за неправильные прогнозы. За ошибки сотрудников ведомства лишают «каких-то бонусов», сообщил заместитель руководителя Ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

«У них оправданность штормового предупреждения должна быть не ниже 93%. Если оправданность ниже, то их лишают каких-то бонусов. Поэтому люди заинтересованы, чтобы этот показатель повышать», — цитирует Цыганкова РБК.

«Наши сотрудники знают и всегда переживают, что, если их прогнозы не оправдаются, их могут лишить каких-то денег», — сказал Цыганков, не уточняя сумм.

Напомним, в Москве 29 мая произошел ураган, который, по последним данным, унес жизни 17 человек, еще около 200 человек получили травмы. МЧС России возлагает ответственность за потери на Росгидромет, который не оповестил ведомство о надвигающемся погодном явлении заблаговременно. В Росгидромете сообщили, что все необходимые данные были переданы в МЧС за два дня до урагана, а в день урагана направили дополнительное предупреждение за три часа до того, как погода резко испортилась.

В связи с этим глава МЧС России Владимир Пучков 5 июня предложил «выработать алгоритм экономической ответственности территориальных подразделений Росгидромета за неподтвержденный прогноз погоды».