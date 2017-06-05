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Общество
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05.06.2017 19:47

Росгидромет уже штрафует синоптиков за ошибки в прогнозах

В Росгидромете уже есть система штрафов за неправильные прогнозы. За ошибки сотрудников ведомства лишают «каких-то бонусов», сообщил заместитель руководителя Ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

«У них оправданность штормового предупреждения должна быть не ниже 93%. Если оправданность ниже, то их лишают каких-то бонусов. Поэтому люди заинтересованы, чтобы этот показатель повышать», — цитирует Цыганкова РБК.

«Наши сотрудники знают и всегда переживают, что, если их прогнозы не оправдаются, их могут лишить каких-то денег», — сказал Цыганков, не уточняя сумм.

Напомним, в Москве 29 мая произошел ураган, который, по последним данным, унес жизни 17 человек, еще около 200 человек получили травмы. МЧС России возлагает ответственность за потери на Росгидромет, который не оповестил ведомство о надвигающемся погодном явлении заблаговременно. В Росгидромете сообщили, что все необходимые данные были переданы в МЧС за два дня до урагана, а в день урагана направили дополнительное предупреждение за три часа до того, как погода резко испортилась.

В связи с этим глава МЧС России Владимир Пучков 5 июня предложил «выработать алгоритм экономической ответственности территориальных подразделений Росгидромета за неподтвержденный прогноз погоды».


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31.05.2017 10:37
3-4 июня в форту Константин состоится фестиваль воздушных змеев "ФОРТОЛЕТ"
3 и 4 июня 2017г. при поддержке Администрации Кронштадтского района на территории историко-культурного комплекса форт Константин состоится 1-й международный фестиваль воздушных змеев «ФОРТОЛЕТ».
Фотобанк Pixabay.com
30.05.2017 17:20
Ч — чулки, или Нефтяная абвгдейка
Знаете ли вы, что жевательная резинка, духи и лекарства делают из нефти. В мире множество товаров производится из нефти, например, такой предмет женского гардероба, как чулки.
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