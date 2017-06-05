Сарсания: Некоторые зимние приобретения "Зенита" не соответствовали уровню клуба

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания в эфире «Спорт FM» 5 июня рассказал, как будет строиться трансферная политика команды, и покритиковал предшественников за зимнюю трансферную кампанию.

«Приобретение новых игроков в «Зенит» объяснить очень просто. Некоторые футболисты команды, которые были куплены ранее, не соответствуют уровню «Зенита». На взгляд Роберто Манчини, покупка Нобоа – это существенное усиление команды. Кристиан если не лучший, то один из лучших игроков в нашем чемпионате на своей позиции... Что касается Терентьева, то соглашение по нему ещё не достигнуто. Он универсальный футболист, который может играть на двух флангах, а в «Зените» эти позиции русские. Поэтому нам нужен игрок, который способен создать конкуренцию.

Конечно, все покупки и продажи будут идти только после обсуждения с Манчини. Мы обсуждали трансфер Нобоа. Роберто хотел видеть его в команде. В этом плане можно сказать, что «Зенит» ожидает перестройка. Нам нужны более сильные иностранцы и россияне», – заявил Сарсания.

"Фонтанка" писала о том, что в зимнее трансферное окно в «Зенит» перешел полузащитник самарских «Крыльев» Йоан Молло, полузащитник этой же команды Ибрагим Цаллагов. В середине декабря из Бразилии прибыл самый бьющий футболист «Атлетико Паранаэнсе» Эрнани Азеведо Жуниор. 23 декабря из «Уфы» прилетел вратарь Андрей Лунёв.